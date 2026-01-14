"Chicas tristes" pone el foco en la violencia sexual

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El largometraje "Chicas tristes", ópera prima de Fernanda Tovar, formará parte de la sección Generation, hecha para que los públicos jóvenes vean cine internacional de vanguardia.

La historia sigue a dos amigas de 26 años que son nadadoras y su mayor problema inicial que es que son competencia mutua. Las cosas cambian cuando, en una fiesta, una de ella sufre un acto de violencia sexual y, entonces empieza un encuentro entre ambas.

"Es sobre la amistad, los cuestionamientos duros y de cómo reaccionar cuando te encuentras ante una situación así", dice Daniel Loustanau, coproductor del filme.

Fernanda, la directora, se encuentra ahora fuera de México terminando la película para poder ser presentada en la ciudad teutona el próximo febrero, que es cuando se desarrolla el certamen.

El elenco está conformado por Rocio Guzmán, Darana Álvarez, Tatsumi Milori, Tomás García Agraz y Mónica del Carmen.

Generation está dividida en dos líneas: Generation 14 Plus y Generation K, cuya única diferencia es la edad de los personajes. "Chicas tristes" fue considerada en la primera.

"Desde un inicio pensamos que el público joven es el público de la película y acertamos. Berlín nos avisó que quedábamos en Año Nuevo, así que fue un gran regalo. La verdad es una película muy bonita", apunta Loustanau.

"Chicas tristes" se medirá a otras ocho películas consideradas, entre ellas "A family" (Países Bajos), "Bats & bugs" (Suiza), "Julapuin" Yonna (Colombia), "Matapanki" (Chile).

La cinta mexicana cuenta con el apoyo del Eficine, el incentivo fiscal que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la producción de historias nacionales.

En Generation 14 Plus también está contemplado el cortometraje "Cuando llegue a casa", de Edgar Adrián, que lleva en el elenco a Ricardo Martínez, María Rojo, Alise Cortéz, Zahid Estrada y Antonio Venegas.

El corto sigue a Paco, un adolescente tapatío quien explora su identidad a través de su amistad con Andrea y su atracción por Mario. Esto pone a prueba su vínculo con su abuela mientras se prepara para la fiesta del patrón.