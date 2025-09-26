Chivas busca acercarse a la zona de play in en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Guadalajara ganó su encuentro de media semana frente a los Rayos del Necaxa y esta noche quiere hilar otra victoria en su visita al Puebla.

Las Chivas del argentino Gabriel Milito marchan en la posición 11 con el mismo número de puntos y hoy en el estadio Cuauhtémoc buscan las tres unidades que signifiquen saltar a la zona de Play in.

Además, el Rebaño busca algo que no consigue desde octubre de 2024: ganar dos partidos en fila- Aquella ocasión las Chivas vencieron a Pachuca en el estadio Hidalgo y al Necaxa en el Akron.

Desde entonces, el cuadro rojiblanco no ha podido hilar triunfos. Penosa estadística para la afición del Guadalajara. Por su parte, La Franja llega como el peor equipo del certamen con apenas cinco puntos.

Para esta noche, el Rebaño no contará con Roberto Alvarado, Alan Mozo, Erick Gutiérrez ni Javier Hernández por temas físicos; Hugo Camberos y Yael Padilla tampoco por estar con la Selección Mexicana Sub 20.

Este viernes comienza la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y uno de los denominados grandes entra en acción. El encuentro podrás verlo en televisión abierta.

Fecha: Viernes 26 de septiembre.

Horario: 21:00.