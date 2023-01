Christian Nodal anuncia sencillo que ya había grabado con Belinda

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- Tras su rompimiento con Belinda, Christian Nodal se había dedicado a las canciones de despecho, temas como "Ya no somos ni seremos", se volvieron todo un éxito en las listas de reproducción; pero a casi un año de su separación, el cantante de regional mexicano regresa a las baladas romántica y ahora sorprendió a sus fans al dar un pequeño adelanto de lo que será su nuevo sencillo titulado "Por el resto de tus días".

A través de sus redes sociales, el novio de Cazzu compartió tan sólo una probadita de esta canción en la que lo acompaña la artista argentina Tini Stoessel. Sin embargo, lo que se robó la atención de los usuarios, es que este mismo tema ya había sido grabado por Christian y otra bella cantante, nada más y nada menos, que su ex prometida, Belinda.

Mientras estuvieron juntos, la española y el mexicano lo compartieron todo, incluso el trabajo, y es que grabaron dos temas juntos. El primero se trató de una nueva versión de "Si nos dejan", misma que sirvió para ser el tema de entrada de un melodrama; mientras que el otro era una canción inédita que relataría su historia de amor.

Ellos mismos anunciaron que colaborarían juntos y hasta se apresuraron a cantarle a sus fans un pedacito de la canción, pero por desgracia ésta jamás vio la luz. Después de que se dio a conocer su ruptura, Nodal fue cuestionado sobre lo que pasaría con el sencillo que ya tenía preparado y no tardo en revelar que lo lanzaría, pero con algunos cambios, entre ellos el cambio de intérprete.



¿Cómo reaccionaron las redes?

Si bien es cierto que el joven artista ha sido muy criticado por sus propias fans, este adelanto fue muy bien recibido y en diferentes cuentas ya ha recibido buenos comentarios, incluso aseguran que será todo un éxito.

"Será un exitazo. Felicitaciones", "Ya estoy llorando", "No ha salido y ya la amo", "Ya quiero escucharla", "Yo la quiero escuchar ya", "Van a romper, es un temazo", "Me muero de felicidad", "No estaba preparado para ver esto", "Me muero", "Qué duo. Ya quiero escuchar el tema", son algunos de los mensajes.

La canción se estrenará el próximo 27 de enero a través de las plataformas digitales pero ya puede ser preordenada por aquellos que quieran escucharla antes que nadie.