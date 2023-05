Christian Nodal gasta más de 800 mil pesos en tenis

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Christian Nodal fue tendencia en redes sociales, luego de gastar más de 800 mil pesos en varios tenis de diferentes marcas.

Por medio del canal del youtuber Berth-Oh se difundieron las imágenes del momento en el que el compositor mexicano fue seleccionando cada calzado.

“La que sabe de tenis es mi mujer, yo casi no uso Nike; se me hacen muy cómodos, pero normalmente como siempre estoy trabajando o haciendo cosas duras, jugando en chanclitas o ando en botas, si tú me puedes ayudar”, dijo el cantante.

Aunado a ello, detalló que él es más “práctico” a la hora de usar tenis. “Yo soy más práctico, por ejemplo, estos no sé con qué los usaría, me gusta estar más sobrio”, comentó el cantante al ver un calzado colorido.

Luego de ir recorriendo la tienda de calzado el intérprete fue escogiendo diferentes tenis:

Jordan Retro High Og Lucky Green.

Jordan 1 Retro Low Og Sp travis Scott Reverse Mocha.

Nike Air Force 1 Mid Off-white Pine Green.

Nike Air Force 1 Low Supreme Black.

Nike Air Mag ‘Back to the future’.