Christian Nodal se derrite por Ángela Aguilar siguen apareciendo juntos sobre el escenario, no sólo para cantar, sino para mostrarle al mundo entero lo bien que les va como marido y mujer, la pareja, y en especial Nodal, se derritió por su esposa en el concierto que ofreció la noche de ayer en California.

Aunque hace unos días la hija de Pepe Aguilar reprochó el no poder acompañar a su esposo en el arranque de su gira Pa'l Cora en Estados Unidos, por asistir a un evento en el que se exhibieron sus vestidos, esta vez no lo dejó solo.

Durante el show, la cantante de 20 años fue llamada por Christian para pasar al escenario, donde el público la recibió entre aplausos, él le puso su sombrero previo a que comenzaron a cantar el tema " Qué agonía", el cual canta Ángela con Yuridia, eso sí, Christian advirtió que él y los músicos habían ensayado el tema especialmente para ella.

Los besos, abrazos y palabras de amor no podían faltar, al final de la presentación Christian Nodal pidió un aplauso para su esposa, quien agradeció el cariño del público.