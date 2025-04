Christian Nodal se renueva y causa revuelo entre fans

Primero fue Ángela Aguilar y ahora, Christian Nodal. El cantante se sumó a la ola de transformaciones y sorprendió a sus seguidores con una imagen completamente renovada.

A través de sus historias de Instagram, la voz detrás de "Botella tras botella" compartió una fotografía en la que se le ve sin su característica barba ni bigote, mostrando un rostro más fresco y rejuvenecido.

En otro video, publicado también en Instagram, donde interpreta su nuevo sencillo "Amé", Nodal apareció con el cabello más largo y rizado, acentuando aún más su cambio de estilo.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar: "Se ve más guapo usted", "Volvió a sus 20", "Bello", "Nodal papacito", "Me encanta cómo se ve rasurado", "Se ve súper bien el rostro como va mejorando sin los tattoos", "Eres bello", "Cada día más guaperón".

Este nuevo aspecto surge en un momento en que el intérprete parece iniciar una nueva etapa junto a su esposa Ángela, luego de la serie de críticas que provocó su inesperada relación y la boda celebrada en julio de 2024.

Desde entonces, la pareja se ha enfocado en su música y se ha dejado ver más relajada, incluso frente a la prensa. Nodal lanzó "El amigo" y "Amé", mientras que la hija menor de Pepe Aguilar presentó "Nadie se va como llegó" esta semana.

En marzo, Ángela también sorprendió al despedirse de su icónico corte estilo blunt bob, a la altura de la mandíbula, para presumir una melena larga con extensiones brasileñas en tono negro azabache que caían por debajo de los hombros.

El estilista encargado del cambio explicó en redes sociales que utilizó 300 gramos de extensiones y realizó un estudio de color para resaltar sus facciones.

La nueva imagen generó todo tipo de comentarios. Algunos elogiaron el resultado y el trabajo del profesional, mientras que otros lanzaron críticas hacia la cantante, sugiriendo que la transformación se debía a comentarios negativos previos sobre su cabello corto: "Nos sigue cayendo muy mal de todos modos" y "Que deje de ser pelona no le quita lo mal que nos cae".