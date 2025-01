Familia Aguilar niega infidelidad de Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Una influencer, identificada como @iveethzz, ha causado gran revuelo en redes sociales al publicar contenido en el que parece insinuar que mantiene una relación romántica con Christian Nodal.

Los post desataron especulaciones sobre una posible infidelidad del cantante, poniendo en duda su compromiso con Ángela Aguilar. Ante la viralización de estas imágenes, la familia Aguilar ha intervenido para desmentir la información.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que la dinastía Aguilar comparte noticias y comunicados sobre Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar, se negó el supuesto amorío del intérprete de "Botella tras botella". Acompañando un video en el que aparece la influencer, la familia publicó un mensaje con un letrero rojo que decía "Falso", y agregó:

"Cuando la verdad no importa, pero los likes sí, otra influencer piensa que inventarse un chisme es su precio a la fama"

Finalmente, concluyeron: "No todo lo viral es real."

En plataformas como Instagram y TikTok, la influencer ha compartido videos en los que muestra supuestos regalos caros de Nodal, con la voz de Ángela de fondo. También ha posteado conversaciones con comentarios ofensivos que, según ella, tendría con la intérprete de "La llorona", y algunas imágenes visiblemente manipuladas. Sin embargo, uno de los videos más convincentes muestra a @iveethzz "sosteniendo la mano de Nodal", en el que se pueden ver sus tatuajes.

Coincidiendo con el cumpleaños de Nodal, la joven también publicó más fotos y videos junto al cantante con el mensaje: "Happy Birthday. Aquí tienes tu novia cuando te quieras escapar."

Este domingo 12 de enero, luego de que la familia Aguilar emitiera el comunicado, @iveethzz pareció responder a la controversia. En sus instastories, aclaró que todo es simplemente broma: "A mí me gusta molestar. Hay gente que no entiende la vibra todavía. No están preparados para mis cosas. Buen día." También añadió emojis de caritas riendo.

Ángela Aguilar reafirma su amor con Nodal

Debido a la polémica y las constantes críticas que reciben Christian Nodal y Ángela Aguilar, la pareja ha optado por mantener una relación más reservada. Sin embargo, recientemente Ángela rompió el silencio con un emotivo video en el que aparecen dándose besos y compartiendo fotos de los días festivos de diciembre, pues en plena Noche Buena cumplieron cinco años de casados. El post, acompañado de la canción "Die with Me" de Lady Gaga y Bruno Mars, incluía las siguientes palabras de Ángela:

"¿Se pueden inventar vernos?, quiero decirte uno, ´yo te cielo´, así mis alas se entienden enormes para amarte sin medida."