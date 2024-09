25 años del álbum debut de Christina Aguilera: Celebración especial

Hace 25 años, Christina Aguilera marcó un antes y un después en la música pop con su álbum debut homónimo, que convirtió en éxitos mundiales temas como "What a Girl Wants" y "Genie in a Bottle". Para celebrar este importante hito, la cantante organizó una deslumbrante e íntima fiesta a la que asistieron familiares y colegas de la industria.

Aguilera se convirtió en la reina de la noche en West Hollywood ayer lunes 23 de septiembre, en un evento con temática inspirada en los años 2000. La cantante lució un leotardo morado con estampado de animal print, que dejaba ver sus piernas cubiertas por una malla de red.

Al ritmo de su tema "Dirrty", la voz de "Candyman" se movía con energía mientras sus amigos no dudaban en darle algunas atrevidas palmadas en el trasero. Sin embargo, también hubo momentos de pausa donde la adrenalina bajaba, permitiendo que los asistentes disfrutaran un poco más de la atmósfera.

La exclusiva lista de invitados incluyó a 150 personas que disfrutaron de un banquete impresionante, barra libre y cócteles temáticos basados en las canciones de la artista que sonaron durante toda la velada, de acuerdo con "TMZ".

En un punto de la pachanga, Christina detuvo la dinámica para agradecer a su equipo y soplar las velas del pastel, mostrando su gratitud por todos estos años de éxito.

La cantante también se tomó tiempo para fotografiarse con algunos fanáticos presentes y no paró de bailar hasta que el evento llegó a su fin.

Para aquellos seguidores que no pudieron estar en la celebración, Aguilera preparó una sorpresa especial: se asoció con Spotify para reinventar su álbum debut. Entre las nuevas colaboraciones destaca la participación de Sabrina Carpenter en un dueto vocal de "What a Girl Wants".