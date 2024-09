Daniel Bisogno sigue en el hospital, informan en "Ventaneando"

Daniel Bisogno fue sometido a un trasplante de hígado hace una semanas y, aunque la intervención fue exitosa, a pocos días tuvo que volver a ser ingresado al hospital por una infección bacteriana que estaba causándole fiebre, situación que preocupó al público. Sin embargo, en el programa "Ventaneando" se hizo una actualización de su estado de salud, la que parece ser cada vez más estable.

Luego de que, en los últimos días, se rumoró mucho acerca de la salud del conductor, Pati Chapoy informó que, si bien, Bisogno sigue hospitalizado, su estado de salud es estable.

De acuerdo con la titular del vespertino, "el Muñeco" está tomando antibióticos que lo tienes estabilizado y, de mantenerse así, será dado de alta con prontitud.

"Él está con una dosis permanente de antibióticos para que, este fin de semana, si todo sigue igual, pueda salir a su casa", indicó.

Pati no ocultó el gusto que experimentó cuando contó que Daniel les envió un audio recientemente, en el que se escuchaba muy animado.

Además, se dio a conocer que la hija del conductor, Michaella, ha estado visitando con frecuencia a su padre, lo que lo ha provisto de buena energía para salir adelante pues, como se sabe, es muy apegado a su unigénita.

La noticia de que la menor ha podido ver a su padre dejaría entrever que ya no se encuentra en terapia intensiva, pues de esa manera, no podría recibir visitas.

De hecho, hace unos días, su hermano menor, Alex Bisogno, dio a conocer que, si Daniel había vuelto a ingresar al hospital, era por precaución y recomendación de su doctora.

Antes de ser trasplantado, advirtieron a Daniel y a su familia que su estado lo pondría en una posición inmudodeprimida, situación por lo que podría contraer una infección con mucha más facilidad e intensidad de lo usual.

Tras aclarar la salud de Daniel, Alex pidió a la prensa y al público que dejase de especular con la salud de su hermano, debido a que, al difundir "fake news", en las que se sugiere que no se encuentra bien de salud, preocupan a sus familiares que, inmediatamente, se ponen en contacto con él para conocer si los rumores son verdad.