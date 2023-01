Chumel Torres responde a demanda de Gloria Trevi: Dios hará el resto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- La batalla legal entre Chumel Torres y Gloria Trevi apenas va empezando. Hace unas semanas la cantante dio a conocer sus intenciones de interponer acciones legales en contra de Chumel Torres, esto luego de que el influencer publicara un mensaje donde hacía alusión a las acusaciones de corrupción de menores que Trevi enfrentó a inicios de los 2000 y de las cuales fue absuelta.

Aunque en ese momento no se dieron más detalles, esta tarde los abogados de la intérprete de "Pelo suelto" acudieron a los tribunales para oficializar la demanda y adelantaron que el también youtuber fue acusado de daño moral. Incluso, revelaron que también actuarán en contra de dos personas más, de las cuales prefirieron reservarse el nombre.

Hasta este martes, Chumel se ha negado a dar cualquier tipo de declaraciones, sin embargo, hizo uso de sus redes sociales para lanzar un mensaje, el cual fue tomado por sus seguidores como una respuesta directa al proceso que ahora enfrenta.

"Ten fe y la conciencia tranquila. Diosito hará el resto", fueron las palabras que Torres compartió mediante su cuenta oficial de Twitter y con las que se dijo esperanzado de salir victorioso en este asunto. "Síguele dando papi, se pone mejor", agregó.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque la mayoría de ellos le expresaron su apoyo, también hubo quienes tomaron a burla lo que está pasando: "Tiempo al tiempo bebé", "¿Y si tienes para pagarle a la Trevi?", "Mi estimado, se vienen problemas", "Ánimo saldrás adelante", "Eres grande, chumi", "Dios no tiene que ver con que digas pe*dejadas", "Ni Dios te salva de las demandas", "Déjale todo al karma", son sólo algunos de los mensajes que se pueden leer.