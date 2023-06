Cinco cintas para celebrar los 86 años de Morgan Freeman

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Hablar de Morgan Freeman es hablar de uno de los actores más prolíferos de los últimos años en Hollywood. Su trayectoria comenzó en la década de los setenta y con más de 50 años de carrera es difícil seleccionar solo cinco cintas de su catálogo.

Morgan Freeman nació en Tennessee, Estados Unidos, el 1 de junio de 1937. Ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por "Million Dollar Baby" (2005), su carrera comenzó a despegar en la década de los años ochenta, tras recibir su primera nominación a los Premios de la Academia por "Street Smart" y a partir de ese momento comenzó a recibir más y mejores papeles.

Para celebrarlo en su cumpleaños número 86, recordemos cinco cintas en donde podemos ver la grandeza de Freeman.

1. "Seven" (1995)

Un par de detectives se encuentran frente a un asesino serial que buscará completar su hazaña por todos los medios posibles, incluso, jugando con los propios detectives. La cinta fue alabada por la crítica y contó con las actuaciones de Brad Pitt, Kevin Spacey y Gwyneth Paltrow.

2. "The Shawshank Redemption" ("Sueño de fuga", 1994)

Un hombre inocente es enviado a prisión y estando encerrado no solo logra ganarse el respeto de sus compañeros y carcelarios, sino que comienza a lavar el dinero del director del penal. En el trayecto, hará lo posible por salir de la cárcel y demostrar su inocencia. Actuaron Tim Robbins, Clancy Brown y Bob Gunton.

3. "The Bucket List" ("Antes de Partir", 2007)

Un par de enfermos terminales se conocen al compartir la habitación donde ambos están internados y mientras pasa el tiempo logran entablar una amistad que los llevará a cumplir sus más anhelados deseos. Participaron Jack Nicholson y Alfonso Freeman.

4. "Driving Miss Daisy" ("El chofer y la señora Daisy", 1989)

Una maestra jubilada que sufre un accidente con su automóvil se ve en la necesidad de aceptar que su hijo contrate a un chofer para que la lleve a todos lados. En un inicio, está renuente, pero poco a poco su chofer comienza a ganarse la confianza y el cariño de la antipática maestra. También actuaron Jessica Tandy y Dan Aykroyd.

5. "High Crimes" ("Crimen en primer grado", 2002)

Una abogada tendrá que defender a su esposo quien es acusado de asesinato, pero nada es lo que parece y pronto comenzará a darse cuenta que está casada con un hombre a quien en realidad no conoce. La película contó con las actuaciones de Ashley Judd, Jim Caviezel, Adam Scott y Amanda Peet.