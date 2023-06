Cinco películas más allá de "Spiderman" para celebrar a Tom Holland

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Gracias a su participación en la franquicia de Marvel, "Spiderman", Tom Holland ha logrado colocarse entre el gusto del público, principalmente de los jóvenes que vieron en el actor inglés una bocanada de aire fresco dentro del universo de súper héroes.

El más joven de los actores de Marvel no es ningún improvisado, antes de interpretar a "Peter Parker", Holland ya había tenido papeles importantes en su corta trayectoria y desde entonces mostró que su gama actoral era más amplia.

Para celebrar a Tom Holland en su cumpleaños 27 (nació el 1 de junio de 1996 en Londres, Inglaterra) hacemos un recuento de cinco películas que no se deben perder, y que no son sobre "Spiderman".

1. "The Impossible" ("Lo imposible", 2012)

Basada en hechos reales, la historia aborda los eventos que vivieron los integrantes de una familia luego de ser testigos de un tsunami en Tailandia durante sus vacaciones de fin de año. Las actuaciones de todo el elenco, incluido Holland, fueron bien recibidas por la crítica. En la cinta también actuaron Naomi Watts y Ewan McGregor.

2. "The Current War" ("Una guerra brillante", 2017)

Literalmente esta cinta refleja la "guerra" entre dos de las mentes más brillantes del siglo XIX entre Thomas Edison y George Westinghouse por demostrar qué tipo de energía eléctrica es mejor, la corriente continua o la corriente alterna. En la cinta, Holland da vida a Samuel Insull, quien en sus inicios fue asistente de Edison. Entre los actores que también participaron destacan Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Nicholas Hoult.

3. "Uncharted" (2022)

Basada en el videojuego del mismo nombre, la cinta de acción y aventuras narra la historia de un par de cazarrecompensas llamados "Nathan Drake" (Holland) y "Victor Sullivan" y cómo están dispuestos a enfrentarse a situaciones inverosímiles con tal de conseguir los más preciados tesoros. También actuaron Mark Wahberg y Antonio Banderas.

4. "Cherry" (2021)

Estrenada hace un par de años, esta cinta dramática cuenta la historia de un exmédico militar que tras regresar de su misión en Irak comienza a sufrir trastornos postraumáticos que lo orillan no solo a consumir drogas sino también a cometer delitos que lo pondrán al límite. Actuaron Ciara Bravo, Joe Russo y Harry Holland.

5. "Chaos Walking" ("Caos: el inicio", 2021)

Esta cinta de ciencia ficción se sitúa en 2257 dC, cuando la humanidad perdió a todas las mujeres y los hombres sobrevivientes tienen la capacidad de escuchar los pensamientos de todos. Todo marcha bien hasta que aterriza una nave cuyo pasajero es una mujer y a partir de entonces, comienza a descubrir el oscuro pasado que rodea a su comunidad. La cinta contó con las participaciones de Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Nick Jonas y Demián Bichir.