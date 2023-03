Cinco películas para recordar en su cumpleaños a Héctor Bonilla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Este 14 de marzo, Héctor Bonilla cumpliría 84 años, pero la función se acabó el 25 de noviembre de 2022, cuando a través de sus redes sociales se dio a conocer que el actor había perdido la batalla del cáncer que lo aquejaba desde hacía años.

Bonilla se convirtió en un ícono no solo de la cinematografía nacional, también lo fue en el teatro y la televisión gracias a sus más de cinco décadas de picar piedra en proyectos independientes o de grandes producciones.

En junio del año 2019 recibió un merecido reconocimiento en la Cineteca Nacional, un espacio en donde se proyectaron decenas de películas donde actuó. Aquella noche agradeció a la vida a la que dijo, amar profundamente: "tuve la fortuna de conocer a mi mujer, llevo 38 años de convivencia con ella, tengo a unos hijos que amo y siete nietos" declaró en ese momento, visiblemente conmovido.

A pesar de estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Bonilla se inclinó por la actuación a la que conoció desde muy chico, cuando en secundaria montaron una obra de teatro y desde ese momento quedó fascinado.

Para recordar su enorme talento, recordemos cinco películas imprescindibles de Héctor Bonilla.

1. "Rojo amanecer" (1989)

Basada en el asesinato de estudiantes el 2 de octubre de 1968, la cinta fue todo un suceso, no sólo porque fue censurada por el gobierno sino por el profundo realismo con el cual reflejó, a través de la ficción, uno de los capítulos más dolorosos de la historia mexicana.

2. "María de mi corazón" (1979)

Basada en el cuento de Gabriel García Márquez, "Sólo vine a hablar por teléfono", la historia, que parece de terror, cuenta la historia de una mujer que, tras descomponerse su auto, es auxiliada por el chofer de un camión que la lleva directo a un hospital de enfermos mentales. En la cinta dirigida por Jaime Humberto Hermosillo, Bonilla personificó a Héctor, la pareja de "María", interpretada por María Rojo.

3. "El cumpleaños del perro" (1975)

Un joven matrimonio se reúne con sus padrinos de boda. Todo marcharía bien, hasta que poco a poco comienza a desenvolverse un plan para asesinar a sus esposas. Actúan Diana Bracho, María Guadalupe Delgado, Jorge Martínez de Hoyos y Héctor Bonilla, en el papel de "Gustavo".

4. "Los novios" (1971)

Una cinta de enredos protagonizada por Silvia Pinal y Julio Alemán cuenta la historia de una pareja de novios que ronda los treinta años y que están a punto de contraer matrimonio en medio de los tabúes que rodean las relaciones prematrimoniales. Un muy joven Héctor Bonilla dio vida al hermano fastidioso de Silvia Pinal donde muestra que su talento lo traía en la sangre.

5. "El bulto" (1991)

Dirigida y protagonizada por Gabriel Retes, esta película es un reflejo de cómo se veían los mexicanos en el sexenio de Carlos Salinas. Bonilla dio vida a Alberto, el mejor amigo del protagonista quien estuvo en coma durante veinte años.

Bonus:

6. "Un padre no tan padre" (2016)

Uno de sus últimos trabajos cinematográficos solo vale la pena por el excelente trabajo de Bonilla, quien supera por mucho las actuaciones del resto del elenco.