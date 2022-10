Cineasta de Oaxaca gana el Ariel 2022 con su película Nudo Mixteco

A-AA+

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- La cineasta oaxaqueña de origen mixteco, Ángeles Cruz, ganó este martes el Ariel 2022 a la mejor Ópera Prima con su película Nudo Mixteco.?Así se anunció durante la ceremonia, mientras que la Academia de Cine Mexicano difundió la noticia a través de redes sociales.

Durante la ceremonia de premiación, Ángeles Cruz, tras recibir el galardón, dio un agradecimiento en mixteco y dio las gracia al equipo de producción que hizo posible Nudo Mixteco.

"El cine se hace en comunidad. A todas las compañeras y compañeros que participaron en la película sin ustedes esto no hubiera sido posible. A mi comunidad, Villa Guadalupe Victoria donde también hacemos cine", dijo.

Asimismo esperó que las narrativas no se queden en discursos. "Habemos muchos Méxicos y desde las comunidades también estamos contando historias", finalizó.

De acuerdo con IMCine, Nudo Mixteco se desarrolla en las fiestas patronales en San Mateo, la población de la mixteca oaxaqueña que reinventa a Villa Guadalupe Victoria. A la música y los banquetes se agregan las visitas de tres que se habían ido: la de María, que asiste al entierro de su madre y de paso se reencuentra con Piedad; la de Esteban, que trae regalos para sus hijos y su esposa, y no sabe que Chabela ha iniciado otra familia. Y la Toña llega, que regresa a rescatar a su hija, asediada por un abusador.