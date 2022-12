Circo Atayde pide alto al robo de su nombre

A-AA+

El próximo año será de festejos para el Circo Atayde Hermanos con la llegada de su 135 aniversario y, aunque es un momento de celebración, ésta se ve empañada por la falta de apoyo y reconocimiento que, dicen, padecen en territorio nacional.

El director Alfredo Atayde de la compañía detalla en entrevista que lo han invitado a España para darles un reconocimiento por su trayectoria, pero en México el panorama es distinto. "Es bonito que en otras partes del mundo al Circo Atayde lo sigan considerando como el circo de México, de los más antiguos del mundo y aquí no nos pela nadie. Deja tú que nos den patrocinios, ni para quitar la piratería", dice en entrevista.

Destaca que precisamente la piratería es de los principales problemas a los que desde hace 40 años se enfrentan, pues existen muchos circos itinerantes que les roban el nombre por el que han añadido la frase "El único y original circo Atayde Hermanos". Por esta razón, decidieron presentarse en teatros, como tradicionalmente se hacía el circo.

"El Circo Atayde jamás ha sido apoyado ni por el gobierno ni por un patrocinio, lo único que hemos pedido es 'ok, gobierno, no nos des ningún tipo de apoyo como otros espectáculos porque somos malinchistas... No nos apoyes, pero quítanos la piratería'".

Sin perder esperanza de que volteen a verlos, comparte que ya hizo su "cartita a Santa" para la celebración por sus 135 años (el próximo 26 de agosto), pues sueñan con el Palacio de Bellas Artes. "Estaría muy loco, pero también muy hermoso porque no somos un espectáculo que nació ayer, hemos tratado de mantener esta disciplina al trabajar y siempre hemos querido tener un festejo ahí porque qué es más emblemático que el Palacio", dice.

Alfredo explica que hace algunos años su papá intentó presentarse en Bellas Artes, pero no se llegó a algún acuerdo por los animales que utilizaban. Ahora que el circo ya no tiene animales piensa que podría existir una colaboración e, incluso, hacerlo con una sinfónica. Mientras eso sucede, el circo presentará sus Galas de invierno del 22 de diciembre al 8 de enero de 2023 en el Teatro Hidalgo de la CDMX, donde mezclarán circo tradicional y contemporáneo, acompañados por orquesta, iluminación y sistema de audio, así como actos circenses.

El show, que no tiene temática navideña, dice Atayde, se ha presentado ininterrumpidamente —sin contar la pandemia— desde 1961. "El circo es el arte del asombro, la gente va, se sienta y admira lo que está haciendo el talento en escena porque lo valoran".