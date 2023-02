CLARA CHÍA PRESIONÓ A PIQUÉ

Una nueva polémica se abre en la ruptura de Shakira y Piqué, pues a unos meses de que la pareja anunciara su separación, ahora sale a la luz que Clara Chía, la actual novia del exfutbolista, lo habría presionado para que hiciera público su nuevo estado sentimental.Hace un mes, el exBarcelona también sorprendió al mundo con una fotografía en sus redes sociales en la que aparece junto a la estudiante de Relaciones Públicas, lo que para algunos significó el anuncio oficial de su noviazgo, ya que a lo largo de los meses los tortolos solo habían sido fotografiados por paparazzis.

De acuerdo con el periodista español Roberto Atolín, Clara puso un ultimátum a su novio debido a que la ocultaba de los reflectores, situación que la molestaría debido a que no quería ser “una más de sus conquistas”. “Cuando empieza la relación con Chía, ella le pone los puntos sobre las íes y le dice: ‘Yo no voy a ser una más, ni una aventura o una infidelidad más. Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira’”, dijo el comunicador a “ Mitre Live”. En la versión, Clara también habría logrado que se publicara rápidamente el comunicado que lanzó Shakira y en donde confirmó la ruptura con Piqué.