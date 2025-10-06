Claudia Sheinbaum anuncia fortalecimiento de obras de infraestructura en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en su segundo año de gobierno se fortalecerán las obras de infraestructura, se continuará con los programas sociales de bienestar, además de que confió en que se tendrán buenos acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa, China y otros países asiáticos.

La jefa del Ejecutivo federal informó que no habrá cambios en el modelo económico, pues indicó que está convencida de los beneficios del Humanismo Mexicano, y del lema de que "por el bien de todos, primero los pobres".

"Primero es el modelo económico, ahí no va a haber cambios. Estamos convencidos del Humanismo Mexicano, de la Cuarta Transformación, de la Economía Moral, de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre y de que `por el bien de todos, primero los pobres´. En pocas palabras, ese es nuestro modelo".

"¿Qué vamos a fortalecer hacia adelante? Uno, evidentemente, las obras de infraestructura que hemos anunciado: trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos, obras de agua y saneamiento [...] Hay un programa muy claro de las obras estratégicas para este sexenio y muchas que dan puerta para el siguiente. Ahí está incluido evidentemente las obras de infraestructura, energía, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y los contratos privados eléctricos que representan 46% de la generación".

Señaló que también, como se ha planteado el Plan México, se fortalecerá la producción nacional para el mercado interno y la exportación, además de los beneficios que se tendrán con los cierres de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Europa, China y otros países asiáticos.

"Vamos a tener un buen acuerdo y eso, pues va a dar mucha certidumbre para la inversión para el próximo año", dijo en conferencia de prensa matutina.