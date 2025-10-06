Reconoce Interapas dificultades para suministro en Villa de Pozos

El Director General del Interapas, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, reconoció que el organismo enfrenta diversos retos para garantizar el abasto de agua potable en Villa de Pozos, nuevo municipio que no forma parte del decreto original de creación del organismo operador.

Explicó que, tras la municipalización de Pozos, el Interapas firmó un convenio vigente hasta 2027 para continuar brindando los servicios de agua potable y alcantarillado, mientras el nuevo ayuntamiento desarrolla su propia estructura operativa. "Atendimos una petición del gobernador y del presidente municipal, Enrique Galindo, quien instruyó al organismo a apoyar a Villa de Pozos, en tanto asumían la obligación constitucional de otorgar el servicio", señaló.

Hernández Delgadillo destacó que, aunque existen resistencias y complicaciones técnicas derivadas del crecimiento urbano y la construcción de nuevos fraccionamientos que han debilitado la red hidráulica, actualmente existe colaboración directa con el área de Agua Potable de Villa de Pozos para mejorar la eficiencia en la distribución.

Sobre la cartera vencida, el titular de Interapas reconoció que el rezago en el pago del servicio es un problema estructural que afecta no solo a Villa de Pozos, sino también a San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. "Tenemos una mora histórica que se arrastra desde antes de 2021, aunque a partir de ese año hemos mejorado gradualmente la eficiencia en la recaudación", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, hizo un llamado a la población a ponerse al corriente en sus pagos, pues los adeudos acumulados "sepultan millones de pesos" que podrían destinarse a mejorar la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica.





