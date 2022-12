Claves que llevaron al triunfo a Ricardo Peralta en MasterChef

A-AA+

Así que además de recibir un trofeo, la noche de este domingo el youtuber se fue a su casa con el premio en efectivo de un millón de pesos, luego de recibir un abrazó múltiple por varios de sus compañeros del reality y familiares.

"¡Es muy difícil ser chef, pero es más difícil ser una loba!", gritó el también actor sin dejar de expresar su emoción por haber ganado el primer lugar en este programa gastronómico.

Afirmó que este show de TV Azteca no sólo le cambió la vida, sino que también lo sanó, por lo que está eternamente agradecido, además le ayudó para conectar con su hermano que falleció y que era chef, razón por la cual se animó a participar en este concurso.

Antes de que la cocina más famosa de México apagara sus fuegos y este viaje llegara a su fin, Peralta recibió algunas palabras de felicitación de sus colegas y él gritó "¡vámonos a tomar!"

La chef Betty Vázquez expresó que poderle decir hermana para ella fue un gran honor y el español Pablo Albuerne destacó que el joven siempre tenía un buen sentido del humor.

Lorena Herrera opinó lo siguiente respecto al triunfo del comediante: "Loba, no puede ser, qué locura, nos has alegrado a lo largo de esta gran competencia con todas tus ocurrencias, con todas tus tonterías, de verdad que cómo nos has hecho reír".

Mientras que Alejandra Ávalos le señaló lo siguiente: "felicidades, sí se pudo, sí", Ricardo además recibió las porras de diferentes amigos como Mauricio Mancera que llevó puesta una playera con su fotografía, también fueron a apoyarlo su mamá y hermana.

¿Por qué ganó Ricardo Peralta?

A lo largo de los 18 episodios que duró este proyecto culinario, Ricardo también conocido como "Pepe" por su canal de YouTube "Pepe y Teo", demostró su crecimiento en la cocina y su punto fuerte siempre fueron los postres.

Por lo que aunque estuviera en mandil negro, en cada programa demostró que tenía el talento suficiente para poder subir al balcón.

Él fue uno de los cuatro famosos que ganaron un lugar en la final, al igual que Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos, esta última fue la primera eliminada de la noche, ganando el cuarto lugar.

Ávalos perdió su oportunidad de ser la próxima MasterChef debido a que tuvo errores en la sopa que preparó, ya que le agregó demasiado azafrán.

En cambio la mejor entrada la cocinó Ricardo Peralta, según los tres jueces; Betty afirmó que su plato tuvo un equilibrio, una sutileza y una simpleza que rayó en la perfección, "pero lo simple también puede ser complicado, porque con menos elementos hacer que sea perfecto es más difícil".

Hizo un platillo titulado "Ceviche Cachanilla", con atún, aceite de ajonjolí, salsa de soya, en honor a Mexicali, en donde, dijo, hay una fusión de México y China.

"El menú que les tengo preparado esta noche es un viaje por un estado que a mí me encanta y que me ha recibido siempre con los brazos muy abiertos y es Baja California", declaró de este destino en donde tuvo su primer sold out, lo cual nunca olvidará.

Ya siendo únicamente tres finalistas, debían de preparar un plato fuerte y un postre durante 90 minutos y los mejores platos fueron los de Ricardo.

Lorena entregó un platillo que tuvo al pulpo como protagonista, que le fue elogiado por los jueces, quienes confirmaron que estuvo bien hecho, pero falló en el postre pues dio un pastel demasiado ácido, hecho con vino tinto y frutos rojos, además de que le faltó colarla.

Un momento incómodo fue cuando ella justificó sus errores diciendo que no tuvo el tiempo suficiente para preparar un postre excelente con todos los elementos que le apuntaban los críticos. "No tengo cuatro manos", comentó la artista del reality "Siempre reinas".

Betty añadió que no pudo creer lo que escuchó de Herrera: "todos hemos estado en concursos, sabemos el límite de tiempo y buscar pretextos cuando no organizamos, ni dividimos nuestro tiempo no es la mejor excusa, a mí las excusas no me gustan".

Los errores que tuvo Arturo López Gavito también estuvieron en el postre porque aunque hizo un buen platillo de pato, su siguiente preparación la hizo demasiado dulce, que tenía galleta, una crema ligera de cardamomo con ralladura de limón, miel de maple y frutos rojos.

En cambio el postre de Ricardo Peralta, aunque también tuvo errores, recibió los mejores comentarios. "La salsa es rica, es buena, hay que pulir un poco más", le señaló el chef José Ramón Castillo.

"Tienes buen sabor y sazón, creo que la idea de mezclar nueces y frutos secos es buena, el que te haya quedado tiempo y te hayas aventado la crema batida es un punto extra".

Minutos antes el humorista preparó una langosta con pico de gallo y salsa de mantequilla, con una cama de frijoles, la cual recibió halagos de los chefs. "La presentación minimalista, muy limpia, la cocción muy bien lograda", opinó Joserra.

Durante esta final se recordaron los mejores momentos de los cuatro finalistas, así como del programa en general, las situaciones más divertidas, el momento en que salieron cada uno de los 20 participantes y algunos momentos icónicos de esta segunda edición de celebridades en México.