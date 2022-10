Con Chumel, Martinoli y otros comienza cena de Salinas Pliego

A-AA+

El empresario Ricardo Salinas Pliego inició la noche de este lunes la cena por su cumpleaños número 67, en el que compartió mesa con figuras como el comentarista Christian Martinoli, el comediante Chumel Torres, el exfutbolista Luis Roberto Alves "Zague" y el Escorpión Dorado, entre otros personajes invitados.

Por medio de Twitter, el fundador de Grupo Salinas difundió un video donde se puede ver a diferentes personalidades de Tv Azteca, del mundo de la comedia y de YouTube.

En la mesa se pueden a ver a la conductora Cristal Silva, al comediante Chumel Torres, a la conductora Laura G, el comentarista y exfutbolista, Luisa García, el conducto Patricio Borguetti, el actor Poncho de Nigris, el Escorpión Dorado y Zague.

Asimismo, en un segundo video el magnate mexicano compartió la banda sonora que tocó en su cena, pues se trata del elenco de "MYST MySoundTrack", quienes tocan hits de todas las épocas y géneros.

"Mi show favorito del mundo sin duda alguna es @MY_Sound_Track así que me traje una pequeña parte del elenco a festejar con nosotros El primer show 'Touching me touching you', estuvo producido por mi esposa @MLMSalinas para mí cumple 60. A ver qué sorpresa me tiene para los 70".