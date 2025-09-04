logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Fotogalería

Vuelca su camioneta bajando puente del Tec de San Luis

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Concert Week 2025: Boletos de conciertos al 2x1 por tiempo limitado

A partir del 4 de septiembre, disfruta de la promoción en boletos de conciertos en Ticketmaster y Eticket.

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 08:56 p.m.
A
Concert Week 2025: Boletos de conciertos al 2x1 por tiempo limitado

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Esta semana llega el Concert Week 2025, una de las promociones más esperadas por los amantes de la música en vivo. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo 8, los boletos de varios conciertos y festivales podrán comprarse al 2x1 a través de Ticketmaster y Eticket.

La dinámica es sencilla: compras un boleto y automáticamente recibes otro sin costo extra, ideal para invitar a un amigo, tu pareja o tu persona favorita.

Festivales participantes en el Concert Week 2025

En esta edición destacan dos de los festivales más importantes de México:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Flow Fest

Corona Capital

En ambos casos, la promoción aplica únicamente en los abonos generales.

¿Qué conciertos están al 2x1?

Más de 86 conciertos en CDMX y otras ciudades de la República forman parte de la promoción. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Alan Sutton

Bandalos Chinos

Billy Idol

Camilo Séptimo

Chayanne

Cuarteto de Nos

Daniel Sosa

Dorian

Dillom

El Mató A Un Policía Motorizado

El Tri

El Zar

Eladio Carrión

Eslabón Armado

Estelares

Esteman y Daniela Spalla

Fangoria

Girl Ultra

Hozier

Kenny y los Eléctricos

La Bande-Son Imaginaire

La Delio Valdéz

La Vela Puerca

Lila Downs

Los Auténticos Decadentes

Los Blenders

Los Bunkers

Los Cafres

Los Concorde

Los Fabulosos Cadillacs

Macario

Mad House

Maldita Vecindad

Manuel Medrano

Morrissey

Neto Peña

Odisseo

Orishas

Panteón Rococó

San Pascualito Rey

SFDK

Sharif

The Rasmus

Torreblanca

Víctimas del Dr. Cerebro

Ximena Sariñana

¿Cómo aplicar la promoción?

Ingresa a ticketmaster.com.mx (Concert Week 2025) o eticket.mx

Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes

Selecciona tus lugares con la opción CONCERT WEEK (2x1)

Paga con tarjeta Banamex

La promoción del Concert Week solo será válida del 4 al 8 de septiembre de 2025 y los lugares estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concert Week 2025: Boletos de conciertos al 2x1 por tiempo limitado
Concert Week 2025: Boletos de conciertos al 2x1 por tiempo limitado

Concert Week 2025: Boletos de conciertos al 2x1 por tiempo limitado

SLP

El Universal

A partir del 4 de septiembre, disfruta de la promoción en boletos de conciertos en Ticketmaster y Eticket.

El Festival de Cine de Morelia en México se suma como espacio de paz
El Festival de Cine de Morelia en México se suma como espacio de paz

El Festival de Cine de Morelia en México se suma como espacio de paz

SLP

EFE

El FICM revela las películas destacadas y su enfoque en la paz ante conflicto armado

La Bande-Son Imaginaire se presenta en el Palacio de Bellas Artes de México
La Bande-Son Imaginaire se presenta en el Palacio de Bellas Artes de México

La Bande-Son Imaginaire se presenta en el Palacio de Bellas Artes de México

SLP

EFE

La agrupación mexicana La Bande-Son Imaginaire conquista el escenario del Palacio de Bellas Artes con su propuesta darkwave y postpunk

Natalia Jiménez critica a Christian Nodal por descuidar a su hija
Natalia Jiménez critica a Christian Nodal por descuidar a su hija

Natalia Jiménez critica a Christian Nodal por descuidar a su hija

SLP

El Universal

La cantante española expresa su descontento por la actitud de Nodal. Cazzu también enfrenta dificultades para viajar con su hija desde Argentina.