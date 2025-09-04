logo pulso
Seguridad

Taxista provoca accidente vial en Av. Universidad

Impactó por alcance a un auto Chevy, éste se proyectó contra un camión urbano

Por Redacción

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
La mañana de este miércoles se registró un accidente vial sobre Avenida Universidad, a la altura de la calle Doroteo Arango en la colonia El Paseo, con dirección al Distribuidor Juárez.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando un taxi impactó por alcance a un automóvil Chevrolet Chevy, lo que provocó que éste se proyectara contra un camión de transporte urbano que se encontraba detenido en un semáforo en rojo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron al conductor del Chevy y a un menor de edad que lo acompañaba, quienes únicamente presentaron golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal realizaron las diligencias correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos.

