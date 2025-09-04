Pelean madres afuera de primaria

Matehuala.- La tarde de ayer afuera de la Escuela Niños Héroes se generó una pelea entre dos madres de familia, se desconocen los motivos que provocaron el conflicto, pero tuvo que intervenir la Policía Municipal para separarlas y evitar que las cosas pasaran a mayores.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer afuera de la escuela primaria ubicada en la calle Abasolo en la colonia San José, cuando dos madres de familia se encontraron que sin importar que había muchos niños y padres de familia frente a ellas, empezaron a agredirse verbalmente y a los pocos minutos de las palabras a los golpes.

Los padres de familia que se encontraban en el lugar con sus hijos intentaron tranquilizarlas para evitar que los niños observaran los hechos.

Pero al no controlar a las madres y para evitar algún otro problema, pidieron apoyo a las corporaciones policiacas, que inmediatamente llegaron al lugar, y al ver lo que ocurría, rápidamente separaron a las mujeres, para saber qué era lo que ocurría, fueron llevadas a las celdas preventivas por reñir en la calle, no hubo ningún menor, ni otra persona ajena al pleito lesionada en este caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este hecho es un mal ejemplo para los menores, por lo que esperan paterfamilias esperan que este tipo de actos no vuelva a ocurrir.