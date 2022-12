Concierto Bad Bunny en CDMX, el más demandado del país: Ticketmaster

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- La polémica del concierto de Bad Bunny evidenció los desaciertos de la empresa Ticketmaster para controlar la impresión, reventa y falsificación de su boletaje, tras esto la empresa emitió un comunicado para aclarar ciertos puntos.

Muchos de los asistentes registraron caos en los accesos del estadio Azteca, debido a que se reportaron boletos falsos y clonados; en redes sociales círculo una serie de videos donde se aprecia gente desesperada por no poder ingresar al evento.

Esta no es la primera vez que la empresa se ve en un conflicto por una gira importante, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había hecho una investigación por la posible realización de conductas anticompetitivas (monopólicas).

"Comunicado de Ticketmaster sobre la polémica de boletos clonados:

"En relación con la cobertura noticiosa de las últimas horas que hace referencia a Ticketmaster, informamos:

"1. Ticketmaster colabora de manera abierta, amplia y decidida con la investigación conducida por la Procuraduría Federal del Consumidor, a fin de clarificar lo sucedido en los accesos al Estadio Azteca el pasado viernes 9 de diciembre.

"2. La demanda por boletos de Bad Bunny en la Ciudad de México fue la más alta de la historia del país, al registrar más de 4.5 millones de personas en búsqueda de una de las apenas 120 mil localidades disponibles en el Estadio Azteca sumadas para ambas fechas.

"3. Como ha sido informado, el viernes se presentó en los accesos al recinto una cantidad sin precedentes de boletos falsos, comprados fuera de nuestros canales oficiales. Esta situación, además de confusión en el personal del control de accesos, generó intermitencia temporal en el sistema de lectura de boletos, lo cual lamentablemente impidió reconocer por algunos momentos la identificación de boletos legítimos. Resulta importante subrayar que no existió sobrecupo alguno ni sobreventa de boletos.

"4. Ticketmaster tomó todas las medidas tecnológicas y logísticas necesarias para evitar que en el concierto del sábado se repitiera lo sucedido la noche anterior (viernes). Este trabajo técnico fue lo que garantizó el aforo eficiente del recinto y la funcionalidad del sistema de lectura de boletos.

"Ticketmaster no tolera ni participa en la reventa de boletos, a la que históricamente ha denunciado ante las autoridades e incentivado acciones en su contra. En consecuencia, repudia la venta de boletos fuera de los puntos oficiales de venta, donde frecuentemente se ofertan boletos falsos, por lo que nuevamente invita a los fans a evitar comprar en reventa, ante los evidentes riesgos de ser objeto de fraudes.

"6. Ticketmaster dará a conocer próximamente nuevas medidas de última generación tecnológica que cerrarán considerablemente los

espacios a la venta de boletos falsos o duplicados.

"7. Ticketmaster reitera su disculpa a los fans adquirentes de boletos legítimos comprados en nuestros canales oficiales de venta que no pudieron acceder al concierto del viernes 9 de diciembre; a los cuales invitamos a que soliciten el reembolso total de su compra en el correo contactanos@ticketmaster.com.mx; mismos que además del reembolso recibirán como indemnización el 20% del total del valor de su compra, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 92 bis y 92 TER de la Ley Federal de Protección al Consumidor".