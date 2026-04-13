Concierto de Enjambre en Estadio GNP Seguros genera expectativa y dudas

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- El grupo de rock

anuncia su

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

en la Ciudad de México, pero no se trata de un recital cualquiera, sino del primer show que ofrecerán en el, hecho que emociona a sus fans y, simultáneamente, también preocupa a algunos de ellos pues, la preventa ya se acerca y afirman que no tuvieron tiempo suficiente para ahorrar para las entradas.Los seguidores de la banda mostraron gusto por el logro de los zacatecanos han obtenido; no sólo emprenderán una gira en diferentes ciudades de España, que comenzará el próximo jueves, sino que ahora aspiran a "venues", en donde el aforo es multitudinario.Por ello, sus fans celebraron el show, programado para el, así como, a poco más de cuatro meses de que este se lleve a cabo, ya vaticinan que, posiblemente, será un, pero que ni la inclemencia del tiempo evitará que se reúnan con suEsa no es la única preocupación de los fans de, sino el hecho de que la preventa será estey, en los comentarios, reconocieron que, en sólo tres días, no podrán reunirparaen buenos lugares o, en su defecto, que no tendrán la oportunidad de adquirirlos.