Que tristes días son lo que no han tocado vivir a los mexicanos. Los del desmembramiento de instituciones por las cuales miles de personas lucharon por años y algunas hasta dieron sus vidas.

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Nadie puede darse por sorprendido, pues en su clásica perorata el tabasqueño de Macuspana, esa horrenda pesadilla que todos sabemos quién, amenazó y cumplió: mando al diablo a las instituciones y hoy por hoy, la Comisión Nacional de derechos Humanos ya no es ni la sombra de lo que fue.

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La porrista que la preside, Rosario Piedra Ibarra ni siquiera se ha enterado que desde su slogan, su visión de la tarea que debe realizar el organismo está a todas luces mal. La CNDH no está para defender "al pueblo" (cualquier cosa que eso sea para la pobre mujer), sino para proteger al individuo. No como masa amorfa, no como un ente manipulable y manipulado. Los derechos humanos son individuales, de cada persona no de un conglomerado.

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No le falta razón a la legisladora federal que demanda su renuncia y hasta propone llevarla a juicio: se lo merece, pero más se lo merece quienes la pusieron ahí.

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Y es que mire usted: el año pasado la CNDH inició 314 expedientes de queja de personas residentes en San Luis Potosí en contra de autoridades federales y de ellas, el ¡95 por ciento! resolvió que no se acreditaba violaciones a los derechos humanos de los quejosos.

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El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, señala que el organismo supuestamente autónomo recibió dicha cantidad de inconformidades en contra de un total de 12 autoridades, siendo la más señalada el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 194; le siguió el IMSS-Bienestar con 40 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 30. Los tres sistemas médicos concentraron el 84% de las quejas.

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Los demás reportes correspondieron a la Guardia Nacional con seis; la Secretaría de la Defensa Nacional con seis; la Comisión Federal de Electricidad con cinco; Bienestar con cinco; la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración con una.

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El organismo supuestamente hizo una valoración de pruebas e indicios de los denunciantes, pero concluyó que en 298 expedientes no se violaron los derechos humanos de las personas y por si fuera poco los 16 asuntos restantes, se encuentran "en trámite", es decir, sigue la investigación e integración del expediente. Lo cierto es que en ninguno se han determinado violaciones a los derechos humanos.

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Como estará a cosa de fea que en julio de 2024 dos guardias nacionales mataron a una niña de nueve años durante un tiroteo en la carretera federal 57, a la altura de San Lorenzo, Villa Hidalgo, y nis quiera esta caso ha provocado alguna reacción de la CNDH. No por nada la preside una Piedra.

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Pocas veces hay oportunidad de conocer algún detalle de la vida de las mujeres que son víctimas de una muerte violenta, ya sea a manos de sus parejas o de otras personas conocidas. Se trata de los casos que terminan clasificados como feminicidios.

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Solo hasta que algunos organismo revelan mayores datos sobre quienes fueron las mujeres asesinadas, uno cae en la cuenta que tenían una vida plena, con hijos y otros dependientes que se quedan en el desamparo.

Hoy por hoy, siete menores son víctimas indirectas del hecho criminal que acabó con la vida de su principal sostén.

¡Hasta mañana!