Fans desafían frío y lluvia para ver a Iron Maiden en CDMX

Ni el frío ni la lluvia que se hicieron sentir en la Ciudad de México, detuvieron a los fans de Iron Maiden, que, horas antes del concierto que la banda ofrecerá esta miércoles en el Estadio GNP.

Con sus características chamarras de cuero y melenas largas, los seguidores de la banda de heavy metal fueron llegando al recinto, para vivir junto con sus ídolos una noche inolvidable y llena de música.

Los típicos ponchos mexicanos, suéteres navideños con el rostro de Eddie The Head, personaje creado por la banda en 1980, abrigaron a los asistentes; entre los que destacaron niños pequeños y adultos mayores.

Fue hace dos años que Iron Maiden se presentó por última vez en la ciudad de México, pero pareciera que este show es el primero de su carrera. La fiesta podía sentirse desde temprana hora, a las afueras del estadio el público se reunía en grupos, unos para beber sin temor de ser abordados por la seguridad del lugar; otros con un poco más de cautela.

Pero, entre las vestimentas de cuero, en las gradas y la cancha también podían verse otro tipo de fans, unos más flexibles que sin importar el color de su ropa ni otro tipo de señas particulares, se dieron cita, únicamente para escuchar la discografía de la banda europea.

Pese a las diferencias, todos conviven tranquilos. Tienen en sus mentes un mismo fin: bailar, rockear y tener de frente a una de las bandas más importantes del género.

El show arrancó con la banda Disturbed, que comenzó su presentación en punto de las 19:24 horas. El explosivo sonido de sus guitarras no sólo detuvo a algunos peatones a curiosear, también hizo que aquellos que aún no ocupaban sus lugares empezaran a correr para no quedarse fuera.

A las 20:50 horas saldrá Iron Maiden al escenario para introducir entonces al público a sus historias fantásticas, a su crítica a la guerra, la oscuridad y el miedo a lo desconocido.