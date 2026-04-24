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Concierto de saxofón y clarinete reúne a público en el IPBA

Repertorio clásico y participación de solista

Por Redacción

Abril 24, 2026 09:15 p.m.
A
Concierto de saxofón y clarinete reúne a público en el IPBA

La Secretaría de Cultura del estado informó que se realizó un concierto de la Banda de Música del Gobierno del Estado como parte del Festival Potosino de Saxofón y Clarinete, con sede en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA).

De acuerdo con la dependencia, el evento fue organizado en coordinación con la Escuela Estatal de Música del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y registró buena respuesta del público asistente.

La presentación estuvo dirigida por Francisco Villanueva e incluyó un programa con piezas como la Obertura Festiva de Dmitri Shostakóvich y la Fantasía para clarinete de G. Meister, con la participación del solista Juan Francisco Pascual Aquino.

También se interpretaron obras como Pequeña Czarda de Pedro Iturralde, el Concierto para Clarinete No. 1 de Carl Maria von Weber, Sholem Alekhem, Rov Feidman de Béla Kovács y una fantasía para saxofón de Claude T. Smith.

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El cierre incluyó la pieza El Cumbanchero, de Rafael Hernández.

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