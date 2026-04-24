En la serie de cambios que se están dando en la cúpula morenista y del gobierno federal, hubo uno que quizá no fue tan relevante, pero que es relevante para San Luis, en la medida en que indica que Morena no se apartará un ápice de su rechazo a las candidaturas nepotistas, como la que el PVEM prepara aquí para que la senadora Ruth González suceda a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.

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La justificación del gobierno de Claudia Sheinbaum para llamar a Luisa María Alcalde al gabinete fue la salida de la consejera jurídica, Esthela Damián Peralta.

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El motivo fue que competirá por la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Se recordará que además de San Luis Potosí, los estados en donde hubo "rebelión" contra la decisión presidencial y de Morena de no respaldar candidaturas interparentales fueron Zacatecas, en donde el senador Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal y del actual gobernador, David Monreal; y, precisamente, Guerrero, en donde el senador Félix Salgado Macedonio se apuntó para suceder a su hija, Evelyn Salgado Pineda.

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El guerrerense pataleó conforme se hacía más evidente el rechazo presidencial a la sucesión familiar, pero se fue diluyendo.

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La separación de Damián Peralta para buscar la candidatura confirma el descarte de Salgado Macedonio, lo que implica que si Morena aplicó a uno de los suyos la política antinepotista, al PVEM le queda poca esperanza de que González Silva logre escapar de la exclusión.

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Un tiroteo mortal en un bar de la capital y un ataque a policías cuyo saldo es incierto al momento de redactar esta columna muestran que la violencia delictiva sigue latente en la entidad.

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Vaya exhibida que se dieron los diputados que abandonaron la sesión en la que se discutía el tema del "fracking" en San Luis con organizaciones y ciudadanos opositores a la práctica.

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A once diputados, el tema pareció no despertarles mayor interés, al grado de que abandonaron sus curules en plena exposición. La ausencia fue tan notoria que la Mesa Directiva no tuvo más remedio que exponerlos y solicitar su regreso.

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La falta de respeto, sin embargo, quedó exhibida. Cabe destacar que los diputados que abandonaron sus curules eran del Partido Verde, el del Trabajo y de Morena.

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A ver si los legisladores irrespetuosos con la preocupación ciudadana aprendieron la lección.