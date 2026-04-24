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Seguridad

A balazos, asesinan a hombre en su carro

Los autores lo interceptaron en la colonia Balcones del Valle y le dispararon

Por Redacción

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
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A balazos, asesinan a hombre en su carro

A balazos, un hombre fue asesinado en la colonia Balcones del Valle cuando viajaba a bordo de un automóvil, delincuentes armados le dispararon para luego darse a la fuga con rumbo desconocido antes de la llegada de la policía.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la noche de este jueves, cuando el ahora occiso manejaba un automóvil color gris por la calle Fuente de Hércules de la mencionada colonia.

En determinado momento fue alcanzado por al menos dos delincuentes, los cuales le dispararon de corta distancia para enseguida huir dejándolo ya herido de muerte.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al sitio arribaron los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios pero se percataron que ya había perdido la vida puesto que presentaba diversos balazos en el cuerpo, el cual quedó finalmente tirado en el, piso junto al automóvil.

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En pocos minutos, elementos de la Guardia Civil Municipal de la capital, llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área en espera del arribo de las demás autoridades.

Agentes de la Policía de Investigación comenzaron las indagaciones en el sitio en espera de obtener pistas sobre los atacantes, aunque hasta ahora no ha habido resultados.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó una inspección en la escena el crimen y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

La Fiscalía General del Estado informó que al parecer el origen del homicidio se debió a una riña entre varios participantes. 

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