CONCIERTO "DEMON SLAYER" EN VIVO EN CDMX
En los últimos seis años, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" se ha consolidado como uno de los animes más populares a nivel mundial. Además de su impactante animación y narrativa, la serie destaca por su poderosa música orquestal, capaz de crear una atmósfera única y emotiva.
Ahora, los seguidores de la saga podrán disfrutar de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Concierto", una experiencia especial que llegará por primera vez a la Ciudad de México. En este espectáculo, escenas clave del anime se proyectarán en pantalla gigante, acompañadas por una orquesta en vivo.
El concierto se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en el Auditorio Nacional, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Los boletos tienen precios que van desde 380 hasta 2 mil pesos, dependiendo de la zona elegida, a través de Ticketmaster.
