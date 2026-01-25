Joven se gradúa tras trabajar como botarga del Dr. Simi

CIUDAD DE MÉXICO, enero 25 (EL UNIVERSAL).- Jocelyn, una joven estudiante, se volvió tendencia en redes sociales luego de compartir la historia detrás de su graduación universitaria, la cual refleja la realidad de miles de jóvenes que combinan jornadas laborales con actividades académicas para continuar sus estudios y ampliar sus oportunidades profesionales.

A través de su cuenta de TikTok, la joven difundió un video viral en el que aparece usando toga y birrete mientras recibe su diploma. El clip se viralizó no solo por el momento académico, sino por el esfuerzo que representó concluir su carrera.

En el material también se observa a la joven portando la botarga del Dr. Simi, personaje con el que trabajó durante varios años en una sucursal de Farmacias Similares. Su labor consistía en animar y bailar frente al establecimiento, actividad que realizaba mientras cursaba sus estudios universitarios.

Esta faceta generó empatía entre los usuarios, quienes reconocieron la constancia que implicaba cumplir con responsabilidades laborales y escolares de manera simultánea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al compartir su logro, Jocelyn acompañó el video con un mensaje de agradecimiento dirigido a su familia y a las personas que la apoyaron durante el proceso.

"Gracias a Dios por terminar una etapa más en mi vida, gracias a mis papás que estuvieron conmigo a lo largo de todo este trayecto llevándome por un camino para ser una mejor mujer, independiente y capaz de cualquier cosa. Terminé una etapa para comenzar nuevas cosas que vienen en mi vida, gracias, gracias, gracias!", escribió.

Como era de esperarse, el clip acumuló miles de reproducciones y comentarios, donde destacó el de Víctor González Herrera, director general de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, quien comentó la publicación.

"No tengo mucho de seguirte pero admiro lo disciplinada que eres, no cualquier persona hace lo que tú, eres un gran ejemplo a seguir y muchas felicidades por tu graduación".

"Deberías de sacar tutorial de los pasos prohibidos".

"No te conozco pero lloré de orgullo jajaja, muchas felicidades!"