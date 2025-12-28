logo pulso
Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

Concierto navideño reúne a familias en Plaza de Fundadores

La Orquesta Filarmónica Ernesto Báez presentó un concierto gratuito de Navidad y Año Nuevo en el Centro Histórico.

Por Redacción PULSO

Diciembre 28, 2025 06:16 p.m.
La Plaza de los Fundadores fue escenario del concierto Symphonia Hibernalis. Concierto para Navidad y Año Nuevo, presentado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí como parte de la Agenda Cultural de La Navidad Verde.

El recital fue interpretado bajo la dirección de François L. Martínez, con la participación de la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez y la soprano Leila Sánchez, ofreciendo al público un programa musical enfocado en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La presentación congregó a familias potosinas en un espacio abierto del Centro Histórico, donde se desarrolló una jornada de convivencia y celebración, con un concierto de alta calidad artística.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, este tipo de actividades forman parte de la estrategia para promover y difundir el talento artístico, tanto de intérpretes consolidados como de creadores locales e independientes, mediante eventos gratuitos y accesibles a la población.

El concierto se enmarca en la agenda cultural impulsada por la administración estatal encabezada por Ricardo Gallardo Cardona, con el objetivo de acercar el arte y la cultura a la ciudadanía durante la temporada decembrina.

