Por agredir a policías y cohecho detenida

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a una mujer por presuntos delitos contra servidores públicos y cohecho; dicha acción se realizó en la colonia Puerta Real.

Agentes femeninas acudieron a un domicilio en la calle Paseo de los Olivos, en la colonia mencionada, donde se había informado sobre un supuesto allanamiento.

Cuando las oficiales se presentaron, las abordó una mujer, quien indicó de forma agresiva ser la propietaria del inmueble, quien dijo llamarse María „N" de 53 años, misma que las violentó de forma física y verbal, además les ofreció la cantidad de mil pesos para que se fueran y no la detuvieran.

Enseguida se le hizo saber que sería detenida por presuntos delitos contra servidores públicos y cohecho, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

