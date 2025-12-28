logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por agredir a policías y cohecho detenida

Les ofreció a los agentes mil pesos para que se fueran y no la arrestaran

Por Redacción

Diciembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Por agredir a policías y cohecho detenida

Policías de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, detuvieron a una mujer por presuntos delitos contra servidores públicos y cohecho; dicha acción se realizó en la colonia Puerta Real.

Agentes femeninas acudieron a un domicilio en la calle Paseo de los Olivos, en la colonia mencionada, donde se había informado sobre un supuesto allanamiento.

Cuando las oficiales se presentaron, las abordó una mujer, quien indicó de forma agresiva ser la propietaria del inmueble, quien dijo llamarse María „N" de 53 años, misma que las violentó de forma física y verbal, además les ofreció la cantidad de mil pesos para que se fueran y no la detuvieran.

Enseguida se le hizo saber que sería detenida por presuntos delitos contra servidores públicos y cohecho, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo
Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

Asegura Fiscalía dos vehículos en Salinas y El Naranjo

SLP

Redacción

La Policía de Investigación recuperó una camioneta con reporte de hurto

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

SLP

Huasteca Hoy

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos

SLP

Redacción

Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín
Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

Chofer de camioneta embiste a dos motociclistas en Tamuín

SLP

Huasteca Hoy

Fue necesario trasladarlos al Hospital Básico Comunitario