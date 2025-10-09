Confirmado: Minecraft 2 llegará a los cines en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este jueves, las cuentas oficiales de Minecraft en redes sociales anunciaron que la secuela de la película inspirada en el videojuego se encuentra en desarrollo, generando emoción entre los fanáticos de la franquicia del videojuego.

A través de un póster promocional, la compañía Warner Bros México dio a conocer la fecha oficial de estreno de esta nueva entrega, lo que sembró gran expectativa entre la comunidad de seguidores del juego.

¿Cuándo será el estreno de Minecraft 2 en cines?

De acuerdo con la publicación del videojuego, la segunda entrega estará disponible en cines el próximo viernes 23 de julio de 2027, por lo que si aún no has visto la primera cinta o no conoces nada sobre el videojuego, tienes el tiempo suficiente para ponerte al día y disfrutar de esta divertida entrega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dirigida por Jared Hess bajo la producción de Warner Bros y Legendary Pictures, se estima que el filme contará nuevamente con la participación de Jack Black en los zapatos del intrépido "Steve" y Jason Momoa como el ocioso y vanidoso "Garret", quien como un nuevo equipo se enfrentarán a nuevos desafíos y misterios del universo cuadrado.

Su estreno coincidirá con el lanzamiento de la secuela de "Los Simpson" y la adaptación en live-action del videojuego clásico "The Legend of Zelda", el próximo 7 de mayo de 2027, por lo que su salida se verá perjudicada por el de otras cintas, arriesgando a perder a parte de sus fieles espectadores.

¿Qué se puede esperar de la secuela?

La imagen publicada no revela muchos detalles de la historia: el póster muestra dos picos cruzados sobre una mesa de creación o de "crafteo". Sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de los usuarios es el tenue color morado que se refleja en el metal de la herramienta, haciendo referencia a una de las tantas dimensiones del juego, llamada "The End".

Algunos usuarios ya han comenzado a especular sobre la posible trama de la secuela y las expectativas sobre un posible enfrentamiento contra los "enderman", las temibles criaturas que habitan en la dimensión oscura, han comenzado a rondar por diversos foros de internet. También se espera la aparición de nuevos personajes, entre ellos "Alex", la coprotagonista del juego.

Finalmente, la primera entrega se posicionó como una de las películas más taquilleras del año 2025, recaudando cerca de 80.6 millones de dólares en ventas de boletos durante su segundo fin de semana en cines de Estados Unidos, mientras que a nivel mundial, superó los 550 millones de dólares. Actualmente la película puede verse con suscripción a través de la plataforma de HBO Max y en formato de renta en Prime Video y YouTube.