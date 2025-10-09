logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

Tras un intento de agresión a policías y de efectuarse una persecución

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

Ahualulco.- Derivado del Plan Integral de Seguridad que establece sólidas acciones operativas y de inteligencia, dos integrantes de una presunta célula delincuencial fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas, (GOT) luego de un intento de agresión a los elementos y de efectuarse una persecución en aquella zona.

Los abatidos son dos sujetos ligados a un cártel, Abiud “N”, de 25 años de edad, alias“El Trakas“, y Martín “N”, alias „El Batman”, dichas personas están vinculados a recientes hechos de violencia ocurridos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosi, el Municipio de Ahualulco y en los Municipios de San Felipe en el Estado de Guanajuato y Ojuelos en el Estado de Jalisco.

Abiud N. fue detenido en el año 2023 con armas largas y cortas en Santa María del Río, mientras que Martín “N”, alcanzó a librar una orden de aprehensión que se le quiso cumplimentar en el Municipio de San Felipe, Guanajuato.

En el lugar de los hechos se les aseguraron armas largas, droga y un vehículo Chevrolet Aveo en color blanco en el cual a través de cámaras de videovigilancia se presume realizaban sus desplazamientos delincuenciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas acciones, se refrenda el compromiso del Estado por la mayor tranquilidad de la población, por lo que continuará trabajando sin descanso en los 59 Municipios de las cuatro regiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caja de un camión se desprende en la Carr. 57
Caja de un camión se desprende en la Carr. 57

Caja de un camión se desprende en la Carr. 57

SLP

Redacción

Por presunta tentativa de homicidio, detenido
Por presunta tentativa de homicidio, detenido

Por presunta tentativa de homicidio, detenido

SLP

Redacción

Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago
Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago

Sólo daños deja volcadura en el bulevar río Santiago

SLP

Redacción

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja
Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

Detenido en Quintas de La Hacienda con navaja

SLP

Redacción