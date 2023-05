Confirman secuela de "Viernes de locos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (EL UNIVERSAL).- Se ha confirmado la grabación de una segunda parte de un "Viernes de locos", la cual podría contar con la aparición de sus protagonistas originales, Linday Lohan y Jaime Lee Curtis, pues un medio internacional afirma que los productores de Disney están entablando conversaciones con las actrices para que se sumen el proyecto que narré que sucedió en la vida de Anna y Tess Coleman luego de 20 años, pues este 2023, la película cumple dos década desde que llegó a los cines.

"Entertainment Tonight" publicó la primicia de que "Frikay Friday", conocida en México como "Viernes de locos", está de vuelta, luego de 20 años, por lo que Disney -productora de la cinta original- está trabajando a marchas forzadas para convencer a las actrices que dieron vida a las protagonistas de esta historia participen en la secuela de la política. Nos referimos a Lindsay Lohan y Jaime Lee Curtis, quienes dieron vida a Anna y Tess Coleman, respectivamente.

Anna era una adolescente incomprendida, debido a que su madre Tess, una exitosa terapeuta, no respeta su decisión de dedicarse a la música, situación que genera que exista una distancia entre madre e hija, pues para su mamá es también preocupante el hecho que la joven priorice los ensayos que tiene con su banda de rock por encima de sus estudios; es entonces que, luego de protagonizar una pelea en público, inexplicablemente cambian de cuerpos para que, cada una de ellas, entienda el mundo de la otra-

La fórmula este remake funcionó muy bien en su momento pues, cabe destacar que antes de la versión lanzada por Disney en 2003, ya existía una versión previa, la cual data de 1976 y que fue titulada en español como "Un viernes embrujado", por lo que al parecer la fórmula "cambios de cuerpos" sigue generando buenos efectos en cuanto al recibimiento de la audiencia se trata, pues desde que Lee Curtis expresó hace unos meses el entusiasmo que le generaría volver a formar parte de este proyecto, los fans de la película manifestaron comentarios muy positivos.

En este sentido, pareciera ser que fue la propia Jaime -acreedora en un Oscar recientemente- quien sembró la idea de trabajar en una secuela en los productores de Disney, pues en una entrevista que concedió a "ET" hace unos meses compartió que, mientras se encontraba de gira promocionando la película "Halloween Ends", una de las preguntas que más se repetían entre sus fans era en la que se interrogaban si "Viernes de locos" contaría con una secuela, por lo que la actriz comenzó a pensaren esa posibilidad con seriedad.

"Algo realmente tocó una fibra sensible (y) cuando regresé, llamé a mis amigos de Disney y les dije: 'Parece que hay una película por hacer'".

La información publicada por "ET" pareciera confirmar la seguridad de este proyecto, pues otro de los datos de los que se habla es el de la guionista que ya está trabajando en la historia de "Viernes de locos 2", el cual está en manos de Elyse Hollander, guionsita de la exitosa serie "The blacklist", sin embargo, lo que faltaría por confirmar sería la participación de Lohan y Curtis, pero -por entrevistas recientes- tal parece a que ambas interpretes les gustaría revivir viejas épocas y volver a trabajar juntas.