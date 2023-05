Consuelo Duval ofrece disculpas a Federica Quijano

A-AA+

La polémica entre Consuelo Duval y la integrante de Kabah, Federica Quijano, parece haber llegado a su fin, pues la comediante se disculpó públicamente con la hermana de Apio, luego de que la acusara de, supuestamente, rescatar a los perritos de la calle para después abandonarlos.

Fue el pasado 26 de abril cuando la intérprete de "La calle de las sirenas" subió a su Instagram una fotografía junto a su nueva mascota, una perrita de raza, que le había regalado Apio.

Ante ello, Federica detalló a un lado del post que no se hubiera animado a tener el animalito en su casa debido a que siempre había adquirido perritos de la calle y les daba una mejor calidad de vida.

A pesar de que recibió algunos comentarios por la noticia, Duval llamó la atención de los usuarios debido a que "exhibió" que la artista en realidad no estaba comprometida con el rescate animal. Aparentemente se habría desecho de los perros que ella misma salvó: "Rezo para que no lo tires a la calle cuando crezca como lo hiciste con los que 'dizque' rescataste", escribió la también conductora.

Si bien Consuelo no dio explicación del porqué de su reacción, sí detalló que la acción de Quijano vendría después de que uno de sus perros la había atacado a ella o a algún familiar.

"Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar", continuó, lo que generó críticas contra la intérprete.

----Consuelo Duval se disculpa con Federica

Recientemente, la presentadora de "Netas Divinas" dedicó un extenso mensaje a Federica en su propia red social. Duval se disculpó y aseguró que nunca debió opinar de un tema que desconoce.

"Aprendí que no debo emitir mi opinión en un asunto del que no conozco la versión de las personas involucradas. Lo hecho, hecho está y aún deseo que esos ´hermanitos´, que fueron el motivo de mi impulsivo comportamiento, encuentren pronto un hogar", se lee.

Asimismo, admitió que "De los errores se aprende y yo cometí un error".

Por su parte, ofreció disculpas a los seguidores de Quijano: "Así que con el mismo valor con el que me metí a su muro para emitir una opinión fuera de contexto que lastimó a una mujer que como yo rescata a animales del sufrimiento. Con ese mismo valor le ofrezco desde mi muro a @federicaquijano y a sus fans... una profunda y sincera disculpa".

Momentos más tarde, Federica reaccionó al gesto de Consuelo con palabras de agradecimiento:

"Muchísimas gracias por tus palabras y tus disculpas, sé que, como yo, cuando hablan o lastiman a un animalito podemos entrar en furia y no nos damos cuenta de dónde viene y simplemente actuamos por humanidad.", escribió la voz de "Vuela más alto".

"Entiendo de dónde venía el enojo y lo comparto al 100% contigo esa es y será siempre nuestra lucha, sin embargo, también agradezco que hayas tenido el valor de aceptar tu error y limpiar mi imagen y mi nombre", añadió.

Finalmente, Federica invitó a su colega a rescatar juntas perros de la calle.