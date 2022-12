Controversial

Ciudad de México. - Malas noticias han acechado a los fans de “Indiana Jones”, la franquicia protagonizada por Harrison Ford que finalmente llega a su cúspide en una quinta entrega.

“Indiana Jones and the dial of destiny”, que llegará a la pantalla hasta el 30 de junio del 2023 ha sido muy esperada porque significa la última aparición de Ford en este personaje. El actor de 80 años está listo para despedir sus aventuras como arqueólogo, después de más de 40 dándole vida a Indiana.

Sin embargo, en los últimos días se ha generado una controversia en torno al resultado final de la cinta pues surgió la noticia de que se estaría filmando un final alternativo, pues durante las proyecciones de prueba muchos seguidores de la franquicia no quedaron contentos con el destino del personaje.

Fue el compositor John Williams quien durante un evento musical en el que se presentó afirmó que estaban trabajando en algo más.

“Acabamos de terminar la película, pero tal mes tengamos que volver para filmar y grabar música para otro final en un par de semanas”, dijo Williams.

Ahora, esta información fue desmentida por James Mangold, el director de la película, quien en Twitter publicó un contundente mensaje.

“Así que me tomé un descanso de cumpleaños de los trolls. Pero parece que tengo que decir una vez más... No estamos filmando y nunca filmamos ninguna escena nueva o finales alternativos. Nuestra película está terminada un 99% y ha sido calificada por MPAA y VFX ¡Felices vacaciones!”, escribió Mangold.

Además, negó las versiones que indican que Disney+ hará una secuela y que tanto Ford como Phoebe continuarán en los roles como protagonistas.

“Esto es lo que sucede. Alguien crea una mentira, la prensa se hace eco y regurgita la mentira preservándola como un rumor. Los fanáticos creen en los rumores y se vuelven locos. Luego con esto la prensa vuelve a repetir el ciclo”, aclaró el director.

Y finalmente ante el cuestionamiento de un usuario que lo insultó por negar la escena alternativa él dijo que nunca lo ha hecho ni la hará.

“Bueno Anthony, es muy amable de tu parte llamarme mierda, pero hice ‘Lohan’ y ‘Ford vs Ferrari’ e ‘Indiana Jones 5’ y no sucedió en ninguna de ellas.