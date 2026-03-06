Corey Harrison de "El precio de la historia" pide ayuda económica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).-

, de "El precio de la historia", solicitó

de sus seguidores después de que sufrió unen México y que tuvo que someterse a varias intervenciones que lo han dejado en banca rota.Confesó que gastó casi todo su dinero enluego del aterradoral que le siguieron complicaciones potencialmente mortales.Fue encuando Corey estuvo involucrado en un terribleque le ocasionó, así como una conmoción cerebral y lesiones faciales, por ello no pudo asistir a la boda de su padre,, estrella de "El precio de la historia" tieneen total, fruto de sus primeros matrimonios está Corey y el fallecido Adam (con su primera esposa, Kim), y Jake (con su segunda esposa, Tracy); Adam Harrison falleció ende 2024 a los 39 años a causa de una sobredosis.Ende cómo se encontraba tras ely escribió:"Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda"., conocido por el reality "El precio de la historia", reveló que atraviesa una complicaday económica tras haber estado[Publicidad]pideEl también llamado "Big Hoss" contó a TMZ que permaneció, pero decidió salir antes de tiempo porque lascomenzaban a dispararse. Sin embargo, esa decisión le pasó factura: cuando ya se encontraba descansando en su casa de Tulum, empezó a sentir dolores muy intensos. Un médico acudió a atenderlo y le administró, pero el tratamiento no logró aliviarlo.Lase agravó cuando suscomenzaron a bajar, lo que lo hizo temer por su vida, pues aseguraba que no podía costear volver al. Finalmente, sus amigos lo trasladaron a otro centro médico más económico, donde fue sometido ay permaneció 18 días más hospitalizado.Aunque ya fue dado de alta y continúa suen casa, Harrison asegura que el proceso le dejócercanos a los, una cifra que dice no poder pagar. Según explicó, actualmente solo tiene alrededor de 400 dólares en su cuenta y además debe dinero a su padre y a varios amigos que lo ayudaron a cubrir parte de los costos.Por ello se creó una campaña encon una meta de 18 mil dólares para ayudarlo durante su. El exintegrante del programa afirma que no le gusta pedir ayuda a sus seguidores, pero asegura que sule impide trabajar por ahora, pues ni siquiera puede levantarse con normalidad.Mientras tanto, su padre,, comentó a TMZ que Corey "es un hombre adulto y tomará sus propias decisiones" respecto a cómo manejar su