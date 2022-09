"Corona de lágrimas 2": Victoria Ruffo regresa 10 años después

A-AA+

A pesar de que Victoria Ruffo se ha ganado el mote de "la reina de las telenovelas" entre sus fans, ella lo considera un honor no merecido, pero le gusta hacer lo que hace y lo disfruta, por eso considera un privilegio que pueda regalarles una segunda parte de "Corona de lágrimas". "Cuando yo hago una novela es para que la gente se entretenga, y me refiero a que se identifique con las historias que se les presentan, que cuando vean a las protagonistas enfrentar sus problemas y salir adelante diga, si ella se pudo levantar yo también puedo; es darle una mensaje a esas mujeres trabajadoras y valientes para que se superen", dijo Victoria Ruffo.

Una vez más Victoria dará vida a Refugio, esa madre que se desvive y da todo por sus tres hijos Patricio (Alejandro Nones), Ignacio (Mane de la Parra) y Edmudo (José María Torre), pero ahora se verá que ha pasado con ellos diez años después de haber enderezado su vida. José María Torre comentó que el retomar una historia con una década por delante, es algo que nunca se había hecho en Televisa, pero todo el elenco se convirtió en familia y desde que terminó la primera parte de esta historia, todos lucharon porque se hiciera esta segunda parte, comenzando por su productor José Alberto "El Güero" Castro.

"Una cosa que es bien importante, para poder tocar el corazón a la gente, hay que tener un capitán con buen corazón, sin duda el Güero tiene eso, la gente lo quiere y eso es algo que se percibe en sus producciones", comentó Mané de la Parra.

Los retos que ponía esta segunda parte de Corona de Lágrimas, según explicó el productor, no sólo iba en detallar más los vestuarios o la escenografía, debido a que hora se trabaja con alta definición, sino lograr reunir a todo el elenco que participó en la primera parte y además lograr que Jesús Calzada realizará el libreto de esta nueva entrega, ya que él se había hecho cargo de adaptar la anterior historia. "No es sólo ver los cambios que los personajes han tenido en este tiempo, también es ver a los actores en una madurez interpretativa, en un trabajo con una fuerza muy diferente, con un peso escénico distinto, ya hay aplomo en ellos y ha sido una experiencia muy bonita", comentó "El Güero" Castro.



Victoria Ruffo vuelve como protagonista

Para Victoria Ruffo es un privilegio el poder seguir haciendo el papel de Refugio, porque además de darle la oportunidad de volver a tener cerca a sus "hijos" José María Torre, Alejandro Nones y Mane de la Parra, con quien creó un lazo fraterno muy fuerte; también podrá darle a la gente una historia donde se van a entretener y sufrir con los personajes de esta novela.

"En estos diez años estuvimos en contacto, no era que estuviéramos diario viéndonos o hablándonos, pero sí nos manteníamos al tanto como madre e hijos, hemos formado una familia muy bonita", expresó Victoria Ruffo. En el guión de "Corona de lágrimas 2" se retomaron algunos momentos de la primera parte, que permiten dar los puntos principales de esta historia, así la gente que nunca la vio la pueda entender y los que ya la conocen se vuelvan a enganchar.

"Sí es una responsabilidad grande el poder llevar una segunda etapa de esta historia, sobre todo por el éxito tan grande que tuvo en la primera temporada, pero yo creo que hay una base sólida de seguidores, de gente que estaba muy involucrada con la historia y lo que hemos tratado de hacer es poderles traer a esta familia, a esta vida que ellos tienen nuevamente en una temporalidad diferente; espero que lo que hemos hecho de trabajo cumpla con ese objetivo", expresó el productor.

En la presentación de este melodrama que se realizó la noche de ayer, estuvieron presentes los integrantes del elenco como Ernesto Laguardia, Raquel Garza, Maribel Guardia, Lisardo, Lara Campos, Geraldine Bazán, Roxana Castellanos, por mencionar algunos. "Corona de lágrimas 2" se estrenará el lunes 29 de agosto a las 18:30 horas por La Estrellas, pero previo a este momento se presentará un resumen de la primera parte.