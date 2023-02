Creador de Dilbert enfrenta cancelaciones por polémica en EU

El creador de la tira cómica Dilbert enfrentó el sábado una oleada de cancelaciones y defendió sus afirmaciones de que las personas de raza negra son miembros de "un grupo de odio" del que la gente blanca debería "alejarse".

Diversos editores de medios en Estados Unidos censuraron los comentarios de Scott Adams, a los que calificaron de racistas, llenos de odio y discriminatorios al tiempo que anunciaron que ya no publicarán su tira cómica.

Andrews McMeel Syndication, que distribuye Dilbert, no ha respondido de momento a las peticiones de declaraciones. Sin embargo, Adams se defendió en las redes sociales frente a quienes dijo "me odian y me están cancelando".

Dilbert es una tira cómica publicada desde hace mucho tiempo que ridiculiza la cultura en las oficinas.

La ola de cancelaciones comenzó después de un episodio en la última semana en el programa de YouTube "Real Coffee with Scott Adams".

Entre otros temas, Adams mencionó una encuesta de Rasmussen Reports en que se preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la aseveración "está bien ser blanco".

La mayoría dijo que sí, pero Adamas subrayó que 26% de los consultados negros estuvieron en desacuerdo y otros dijeron no estar seguros.

La Liga Antidifamación afirma que la frase fue popularizada en 2017 como una campaña de hostigamiento de parte de integrantes del foro de discusión 4chan pero después comenzó a ser utilizada por algunos supremacistas blancos.

Adams, que es blanco, se refirió en repetidas ocasiones a las personas negras como miembros de un "grupo de odio" o un "grupo de odio racista" y señaló que dejará de "ayudar a los afroestadounidenses".

En otro episodio de su programa en línea el sábado, Adams dijo que había querido insistir en que "todos deberían ser tratados como individuos" sin discriminación.

"Pero también uno debe evitar cualquier grupo que no lo respete, incluso si hay personas excelentes en ese grupo", declaró Adams.

Los Angeles Times anunció el sábado que debido a los "comentarios racistas" de Adams descontinuará la publicación de Dilbert en la mayoría de sus ediciones, con fecha efectiva del lunes, y que el 12 de marzo saldrá por última vez en las tiras cómics dominicales porque son impresas por adelantado.

El periódico San Antonio Express-News, que forma parte de Hearst Newspapers, informó el sábado que dejará de publicar la tira cómica de Dilbert a partir del lunes, "debido a los comentarios públicos llenos de odio y discriminatorios de su creador".

USA Today Network tuiteó el viernes que también dejará de publicar Dilbert "debido a los recientes comentarios discriminatorios de su creador".

The Plain Dealer en Cleveland y otras publicaciones que forman parte de los medios de Advance Local también anunciaron que dejarán de publicar Dilbert.