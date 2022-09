Crecen más allá de lo físico en Reto 4 elementos

A-AA+

Cien desafíos y seis equipos de famosos conforman la tercera temporada de "Reto 4 elementos: naturaleza extrema", cuyos mayores obstáculos serán superar enormes pistas y mostrar sus historias de vida en pantalla.

"El diferenciador es justamente ese, nuestras pistas y pruebas son sumamente grandes y conlleva la participación de más de 300 personas para llevar a cabo el programa. Además, hay historias increíbles de los participantes, en ninguna edición se habían abierto como lo hacen en ésta, todos dieron muestras de superación y progreso", compartió la productora Cristina Palacio en conferencia de prensa.

En todas las pistas de cada uno de los elementos se verán retos donde los equipos, integrados por actores, conductores, comediantes, influencers, modelos y fitness, se enfrentarán por la permanencia en el reality, que pondrá a prueba las capacidades psicológicas y físicas de los 28 participantes.

"Hay gente que incluso aprendió a nadar, los concursantes ganan un crecimiento personal muy grande además del dinero que obtiene el triunfador, aquí vemos que es impresionante lo que el cuerpo puede hacer", señaló Montserrat Oliver, quien está a cargo de la conducción del programa desde la edición 2018.

Algunos participantes de esta tercera temporada son José Carlos Farrera, Susy Lu, Haydeé Navarra y Raúl Coronado, Mariazel, Ana Corral, Nicola Porcella y Raúl Coronado, entre otros.

"Yo me mantuve haciendo cardio, pero no me esperaba lo que me encontré, nunca te terminas de preparar", dijo el participante Nicola, quien es un exfutbolista peruano de 34 años.

El estreno del reality será el 29 de agosto por canal 5. La narración estará a cargo de Yavidan Valai y Rafael Basaldúa "Bazooka Joe". El actor y ganador de la segunda temporada, Adrián Di Monte, será el "Maestro de los elementos" de la competencia por aldeas, que involucra distintas pruebas físicas.