Cristian Castro le entra al heavy metal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Cristian Castro hace lo que quiere, se ha pintado el cabello de diferentes colores, de repente sorprende a sus seguidores con una figura estilizada y tan galán como muchas de sus fans lo considera; ahora, la sorpresa vino del lado musical, pues el cantante de pop impactó con una nueva interpretación de su clásico tema "Lloviendo estrellas".

Esta vez, el llamado "gallito feliz" unió su voz con la de la banda de heavy metal argentina Asspera, el resultado, para muchos, es genial.

"Qué genios Asspera, cumpliendo el sueño del pequeño Cristian Castro de tocar en un grupo de heavy". "¡Me encantó! Pero lo que más destacó es que a pesar que es un género de rock pesado cuánto canta Cristian castro es otro mundo. ¿Alguien más lo notó? Por otro lado, amo que el cómo cantante no se estandarice a los géneros de música del momento, si no que hace lo que más ama y por eso es tan feliz con su música", se lee en los comentarios del video que se estrenó ayer.

El material suma casi 85 mil visitas, y en él, el hijo de Verónica Castro muestra su faceta más ruda junto a la banda Asspera; Cristian hace muecas y salta de un lado al otro durante el material, el cual está siendo bien comentado por los cibernautas.

"Qué locura hermosa, a parte del crossover bizarro de whisky in the jar/asspera/castro, una voladura de cerebro, gracias gente por estos temas y videos que son verdaderas joyitas". "El video más bizarro y tremendo que vi en mi vida, por la impensada unión de dos pedazos de bestias, como son Cristian y Asspera. Los amooooo", opinaron un par de usuarios.

En 2001, Cristian Castro lanzó el disco Azul, el cual, entre sus temas, contenía "Lloviendo estrellas", que pronto se convertiría en un éxito.

A 13 años de su lanzamiento, la canción vuelve a sonar pero en un género totalmente distinto que muchos agradecen por no se tratara de reggaetón.