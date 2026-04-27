Cristian Castro presenta a Victoria Kühne como su nueva novia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Pese a que, hace sólo unos días, el cantante

aseguró que se daría una pausa en el amor ahora se le ve sonriente posando con su

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, la artista multidisciplinaria, conocida por dirigir unamillonaria.Lo último que supimos del "gallito feliz" es que se encontraba celebrando que, a poco más de un año de reanudar sus estudios, ya sey, se prepara para la universidad; ahora festeja que ha vuelto a encontrar el amor.En noviembre del año pasado, él y su ex, la argentina, dieron a conocer que terminaban su relación, luego de una serie de atropellados acontecimientos que colocaron su vínculo frente a los reflectores.Y, aunque la mayoría esperaba que, repentinamente, el cantante de "Azul" presentase una, como ha hecho en el pasado, como él mismo expresó, se dio un, su familia y también para el"Ya me retiré, retírense, ustedes también pueden, poco a poco váyanse retirando, no sean así", dijo frente a su auditorio, enSin embargo, Castro ya encontró una pareja; fue ella quien confirmó la noticia de su noviazgo, cuando subió a sus redes una fotografía donde aparecen abrazados y visiblemente emocionados."Con mi amor en Nueva York" y "Revelación de novio" fue las frases que compartióTambién compartió una instantánea en sus historias, en la que aparecen, mientras ella toma el rostro de¿Quién es, la novia de Cristan Castro?En 2023, la revista "" dedicó un artículo a la joven, a quien destacó por su, pese a su juventud, esto derivado a que continúa con el legado de sus progenitores, que fundaron, la empresa de la que es propietaria cuando ella tenía 11 años.Se trata de una empresa que busca reivindicar la, otorgando más espacio a las, segmentadas del negocio por los hombres; el proyecto, hace tres años, estaba valuado el alrededor de 25 millones de dólares.No sólo artistas nacionales han trabajado con, como es el caso dee Intocable, sino que músicos de talla internacional también apuestan por la visión que Kühne impulsa, entre ellos, Korn, Morrissey y M.I.A.Victoria no sólo es, sino que también canta, desde los 14 años, cuando debutó en teatro musical y, con los años, lanzó su concepto como solista y compositora, siendo acreedora de dos nominaciones a los Premios Grammy.