Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Después de casi dos años sin generar polémicas,

, conocido por "Drake y Josh", enfrenta fuertes críticas por un video que sus

consideran ofensivo hacia una familia que intentaba salvar su hogar de un incendio.El actor compartió en su cuenta deun clip donde se ve unamientras sus habitantesel fuego con botes de agua. En el video, se aprecia a una mujer lanzando agua desde cierta distancia, aparentemente sin éxito.Posteriormente,subió su propia versión del material, donde se le ve en unfrente a su Tesla rociando el concreto en lugar del vehículo, en lo que parece ser una recreación de los esfuerzos de la mujer. En la publicación añadió: "Está en el esfuerzo y no en los resultados".La reacción de losfue inmediata. Usuarios señalaron al actor dey compartieron el video en Reddit bajo el título: "se burla de las familias con medios limitados que intentaban salvar su hogar de un incendio".Entre losse podían leer mensajes como: "No tener empatía es una elección consciente a estas alturas. Burlarte de la gente para sacar risas no es gracioso y habla mal de tu persona", "Otro perdedor con unque no aporta nada" y "Parece que tiene demasiado tiempo libre".Algunos usuarios compartieronsimilares, como el caso de alguien que presenció cómo se incendiaba su casa: "Me sentí tan impotente y probablemente estaría haciendo lo mismo que esta familia si no tuviera que cuidar a mi hijo pequeño y protegerlo de los bomberos".Otros calificaron el comportamiento decomo "" y aseguraron que "siempre ha sido una".Tras la polémica,eliminó el video de sus. Cabe recordar que el actor ya había enfrentado críticas anteriormente, luego de que su compañero de setrevelara abusos sufridos durante su tiempo en Nickelodeon, sobre los cualesguardó silencio en su momento.Más tarde,abordó la situación durante un, explicando cómo se dio cuenta de los abusos de Bell por parte del director Brian: "Algo por lo que me siento mal es que, hasta que me dijiste lo que estaba pasando, lo estaba viendo a través del prisma de un adolescente de 14 años y pensaba: ´Ah, él no quiere tener mucho que ver conmigo´". También aseguró que desconocía los hechos hasta que Drake los hizo públicos.