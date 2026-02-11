Critican a Josh Peck; habría ridiculizado a una familia
Tras la polémica, Josh Peck eliminó el video y habló sobre abusos denunciados por Drake Bell en un podcast.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Después de casi dos años sin generar polémicas,Josh Peck , conocido por "Drake y Josh", enfrenta fuertes críticas por un video que sus seguidores
consideran ofensivo hacia una familia que intentaba salvar su hogar de un incendio.
El actor compartió en su cuenta de Instagram un clip donde se ve una casa en llamas mientras sus habitantes intentan apagar el fuego con botes de agua. En el video, se aprecia a una mujer lanzando agua desde cierta distancia, aparentemente sin éxito.
Posteriormente, Peck subió su propia versión del material, donde se le ve en un lavadero de autos frente a su Tesla rociando el concreto en lugar del vehículo, en lo que parece ser una recreación de los esfuerzos de la mujer. En la publicación añadió: "Está en el esfuerzo y no en los resultados".
La reacción de los seguidores fue inmediata. Usuarios señalaron al actor de insensible y compartieron el video en Reddit bajo el título: "Josh Peck se burla de las familias con medios limitados que intentaban salvar su hogar de un incendio".
Entre los comentarios se podían leer mensajes como: "No tener empatía es una elección consciente a estas alturas. Burlarte de la gente para sacar risas no es gracioso y habla mal de tu persona", "Otro perdedor con un podcast que no aporta nada" y "Parece que tiene demasiado tiempo libre".
Algunos usuarios compartieron experiencias personales similares, como el caso de alguien que presenció cómo se incendiaba su casa: "Me sentí tan impotente y probablemente estaría haciendo lo mismo que esta familia si no tuviera que cuidar a mi hijo pequeño y protegerlo de los bomberos".
Otros calificaron el comportamiento de Peck como "inmaduro" y aseguraron que "siempre ha sido una mala persona".
Tras la polémica, Peck eliminó el video de sus redes sociales. Cabe recordar que el actor ya había enfrentado críticas anteriormente, luego de que su compañero de set Drake Bell revelara abusos sufridos durante su tiempo en Nickelodeon, sobre los cuales Peck guardó silencio en su momento.
Más tarde, Peck abordó la situación durante un podcast, explicando cómo se dio cuenta de los abusos de Bell por parte del director Brian Peck: "Algo por lo que me siento mal es que, hasta que me dijiste lo que estaba pasando, lo estaba viendo a través del prisma de un adolescente de 14 años y pensaba: ´Ah, él no quiere tener mucho que ver conmigo´". También aseguró que desconocía los hechos hasta que Drake los hizo públicos.
