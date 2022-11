Critican a Laura Pausini por editar foto con Yalitza Aparicio

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- Laura Pausini se tomó fotos con varias celebridades la noche de los Latin Grammy y las compartió en su cuenta de Instagram, por ejemplo, con Rosalía y con Christina Aguilera, también posó con la mexicana Yalitza Aparicio, pero la foto con la protagonista de "Roma" no recibió los mejores comentarios.

Pausini fue la encargada de animar la ceremonia junto con la brasileña Anitta, el puertorriqueño Luis Fonsi y la mexicana Thalía; además, la italiana formó parte del homenaje a Marco Antonio Solís como Persona del Año.

"Decir el nombre de Marco Antonio Solís es sinónimo de hablar de México. Admiro la responsabilidad que tienes representando a tu país", afirmó Pausini tras su actuación en la ceremonia de entrega de la condecoración a Solís.

Las críticas a Pausini En dicha foto con Yalitza, la Laura Pausini abusó de los filtros y eso generó una ola de críticas entre los cibernautas, quienes cuestionaron por qué, al parecer, sólo se editó así misma ante la oscuridad de la arena Michelob ULTRA en el hotel y casino Mandalay Bay.

Críticas y hasta memes ha causado la foto que ya no aparece en las redes de la intérprete italiana, pues la compartió en sus estados, sin embargo sí circula en Twitter.

Aunque Laura Pausini no ha comentado nada al respecto, comentó las fotos que Yalitza compartió en su Instagram.