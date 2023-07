Críticos mexicanos califican a "Barbie" como una cinta inteligente

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- Puede gustar o no, molestar lo que dice el personaje o ser fan de eso, pero como sea, la película "Barbie" ha abierto conversación fuera de las salas de exhibición, de acuerdo con críticos cinematográficos.

Los especialistas Fabiola Santiago y Silvestre López Portillo coinciden en señalar que el mensaje en la cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es inteligente y necesario de analizar.

El largometraje estrenado el pasado jueves muestra a la muñeca saliendo de su mundo y tocando temas como el feminismo y el patriarcado.

"Es una película muy inteligente al abordar con humor y tonos de rosa las contradicciones y luchas de crecer como mujer en un mundo patriarcal", considera Santiago, crítica en Cinepremier.

"La historia de Barbie, una muñeca de plástico que visita el mundo real para evitar que su mundo perfecto cambie, tiene la sencillez necesaria para simplemente hacernos pasar un buen rato, pero también para hacernos sentirnos vistas y representadas en cuanto a las exigencias de género que se nos imponen", subraya.

Durante su primer fin de semana en México, "Barbie" contabilizó 5.3 millones de asistentes, colocándose en el octavo lugar de todos los tiempos, en dicho periodo desde 1991, de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.

Arribó con poco más de 3 mil pantallas, casi la mitad de las existentes en la República Mexicana y con clasificación B, no la hace recomendable para adolescentes menores de 12 años, aunque no impide la entrada de niñas y niños más pequeños.

"Hacía mucho que no recordaba que una película popular y comercial pudiera abrir la conversación, en este caso del feminismo, el patriarcado, los términos en el pasado y el presente y eso me está gustando", expresa López Portillo.

"Mis hijos, una de 19 y el otro de 16, la vieron primero y salieron emocionados. Yo fui después y es un mensaje poderoso el que hay, para digerirse. Puede gustar o no, molestarte o ser fanático de lo que se dice; había niñas y veía que la disfrutaron, se reían, había una pareja (de jóvenes) que estaba enojada, otro felices, es una película que hay que ver, platicar, analizar", destaca.

Santiago puntualiza el trabajo de la realizadora Greta Gerwig, quien es una directora abiertamente feminista como lo ha mostrado en sus filmes anteriores "Lady Bird" y "Mujercitas".

"Entiende muy bien las necesidades de los personajes y de la historia que cuenta. Margot Robbie está exacta en su papel de Barbie Estereotípica, Ken es adorable y al mismo tiempo despreciable en su fascinación con el patriarcado y con los caballos, y América Ferrara aporta el lado humano y es el punto de unión perfecto entre la magia de Barbieland y el mundo ordinario", expresa.