Crocs lanza colección con diseño de The Beatles

Los zuecos Crocs siguen ganándose el corazón de los amantes de la moda, por su comodidad y estilo divertido. Dentro de la categoría de "ugly shoes", o zapatos feos, conquistaron una popularidad única y han sostenido su auge por mucho tiempo. Incluso han estado en pasarelas de marcas de lujo.

Cada cierto tiempo, la marca sorprende con ediciones inspiradas en distintos personajes y producciones de gran alcance, como "Shrek" o "El juego del calamar", o como parte de una colaboración especial, como la que tuvieron el año pasado con el youtuber mexicano Luisito Comunica.

En enero de 2025, Crocs llena su tienda con la estética del filme "Yellow Submarine", de la banda musical británica que revolucionó el mundo en los años sesenta: The Beatles.

Así son los Crocs de The Beatles

Los fans de The Beatles —y de la música y la moda en general— se sorprenderán con el divertido y detallado diseño de los nuevos Crocs, el cual es motivado por el universo de "Yellow Submarine".

"Esta edición limitada incluye el Beatles Classic Clog, un modelo que luce un diseño psicodélico con estampados vibrantes inspirados en la estética de Yellow Submarine. Además, incorpora un exclusivo pack de Jibbitz, perfectos para personalizar tus Crocs y expresar tu estilo único", explican mediante un comunicado de prensa.

Para quienes no están familiarizados con el término, los Jibbitz son los elementos o charms que permiten personalizar los famosos zuecos de Crocs. Se pueden añadir en los agujeros característicos de este calzado.

En esta edición, destacan diseños del submarino amarillo, los integrantes de The Beatles (George Harrison, John Lenon, Paul McCartney y Ringo Starr) y la palabra Love, que evoca el tema legendario "All You Need is Love", incluido en el disco "Yellow Submarine" (la canción "Yellow Submarine" inspiró la película y su disco homónimo).

"The Beatles y 'Yellow Submarine' han dejado un legado atemporal que continúa conquistando corazones generación tras generación. Esta colección celebra esa creatividad y espíritu único que definió una era, permitiendo que los fans revivan la magia", comparte la marca de calzado.

¿Cuánto cuestan?

Puedes encontrar el par con el diseño de The Beatles en crocs.com.mx. El precio de estos nuevos Crocs es de $1,899 pesos en la tienda en línea.

La marca creó una silueta en color amarillo con detalles del submarino, ésta aún no está disponible en la tienda online oficial para México.