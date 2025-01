Alex Lora y El Tri se apoderan del Suburbano

"Nosotros somos la fuerza que ha hecho a Estados Unidos la mayor potencia del mundo", dice la canción "Nosotros los latinos" de El Tri, con la que la banda arrancó el recital que ofreció esta mañana en los vagones del Tren Suburbano de la CDMX.

Por más de una hora, Alex Lora puso a cantar y bailar a los usuarios que, sin esperarlo, acompañaron su traslado desde Buenavista hasta Cuautitlán Izcalli con la música del rockero.

"¡Y que chingue su madre el que no cante!", dijo, fiel a su estilo, metiéndose entre la gente y entre todos los que lo iban grabando para tener un recuerdo de este momento.

"Nos están grabando estos weyes (los usuarios) porque nos van a subir a las redes sociales, para que cuando mis nietos vean este video digan: ´miren como mi abuelo se hacía bien pendejo y no gritaba´", bromeó con el público.

El show continuó con "Metro Balderas" y "ADO", dos de los temas más icónicos de la banda y que, casualmente, llevan los nombres de algunas estaciones y transportes más populares de la capital.

Chiflando, aplaudiendo y hasta mentando madres, Lora interpretó "Las piedras rodantes", mientras su esposa, Celia Lora, lo abrazaba. Ya para el final de la canción, la pareja se dio un tierno beso y Alex anunció en el micrófono.

"En los gritos, mi domadora: Chela Lora. ¡Que vivan las mujeres chingada madre!", dijo el guitarrista.

Para despedirse sonó "Todo me sale mal", y como si se tratara de una predicción de lo que iba a pasar, algo salió mal en el trayecto y el tren se detuvo más de lo normal en una de las estaciones, haciendo que los usuarios que esperaban subir, se asomaran al vagón para también llevarse un video.

"Es un honor para nosotros estar aquí en el concierto en movimiento del tren suburbano", dijo Lora antes de despedirse.

"Se fue en chinga el viaje, eso quiere decir que el show estuvo de poca madre, ¿ están felices?", insistió Lora, desconectó su guitarra y sus músicos la armónica y el bajo.

El Tri dará concierto el próximo 15 de febrero en el Estadio GNP, como una continuación del cierre de su gira de 55 años, donde tocaran, dijo Lora en conferencia, más de dos horas y media de música sin parar.